Arc System Works har kunngjort sin egen presentasjon for neste uke

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Etter mer enn 35 år med utvikling av kjente kampspill som Blazblue-serien og, fremfor alt, Guilty Gear, utvider Arc System Works sin tilstedeværelse utenfor hjembyen Yokohama og inn i Vesten. I 2024 åpnet de sitt første europeiske kontor i Paris, og de har nylig lansert offisielle kanaler på sosiale medier for det spanske spillmiljøet. Uansett forbereder de seg nå på å ta et stort sprang fremover.

Vi får kanskje et første glimt av hva som venter oss neste uke, da de har kunngjort «Arc System Works Showcase 2026», et direktesendt arrangement der de vil diskutere de siste nyhetene fra studioet og en rekke titler utviklet og/eller utgitt av Arc System Works. Ingen spesifikke titler er nevnt, men det er trygt å anta at vi vil få oppdateringer om «Guilty Gear Strive» eller, hvem vet, kanskje en første titt på den neste utgaven i kampspillserien. Det er også trygt å si at vi vil få en grundig gjennomgang av «Marvel Tōkon: Fighting Souls», som har utgivelsesdato 6. august.

Arc System Works Showcase 2026 finner sted 24. juni kl. 22:00 BST/23:00 CEST via den offisielle YouTube-kanalen. Har du tenkt å gå glipp av det?