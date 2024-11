Arcane: Sesong 2 - 3. akt

HQ

Da jeg publiserte min anmeldelse av de to første delene av Arcanes andre sesong, var det ett klart underliggende poeng jeg kom med. Selv om de seks første episodene av denne oppfølgersesongen var noe av det mest bemerkelsesverdige jeg noensinne hadde sett av animert fjernsyn, ga den egentlig aldri noe særlig rom for en passende avslutning. På slutten av Act 2 var det faktisk rundt to timer til å avslutte denne historien på en måte som passet og levde opp til standarden på den nesten upåklagelige helheten. Min frykt for at den ikke skulle "lande", for å si det sånn, var kanskje litt overdrevet, men samtidig er det klart at Arcane trengte litt ekstra tid for å avslutte på en måte som føltes helt perfekt.

La meg forklare hva jeg mener her. Act 3 spenner over tre episoder, og de tre episodene varer til sammen rundt 130 minutter. Det er stort sett en film i varighet, og det burde bety at det er god tid til å komme frem til en passende avslutning, men Act 3 ønsker heller ikke å være noe annet enn Arcane vi kjenner og elsker. Dette fører til at en av de tre episodene i utgangspunktet er en minihistorie i seg selv, og denne dreier seg for det meste om Ekko i en alternativ verden. Denne episoden er fantastisk. Enten det er den narrative tyngden, det emosjonelle potensialet, den kunstneriske teften og den kreative variasjonen, animasjonsteknikken, listen kan gjøres lang. Denne episoden, som presenterer en ny vri på Powder, gir Heimerdinger en uventet avslutning og forklarer Jayces motivasjoner på en skikkelig måte, er en av de sterkeste Arcane -episodene til dags dato. Men den har kommet så tett på slutten at den tar opp en stor del av pusterommet som de tre siste episodene trenger for å ha et jevnt tempo.

Denne fantastiske syvende episoden leder direkte over i en åttende og niende episode som føles som om de ikke har noen bremser. Dette er underholdende og topp TV, men der vi hadde forventet en virkelig actionfylt og eksplosiv finale, får vi i stedet noe som føles som en mer forhastet og umiddelbar avslutning som mangler den presisjonen resten av serien nesten alltid lykkes med. Vi får ikke en stor kamp mellom "det gode og det onde", ikke på den måten som vi har sett i tidligere episoder. Noen av de største karakterene føles tvunget inn i den avsluttende historien, og andre føles som om de får så mye fokus at det er tydelig at Riot ønsker å bruke dem som et fokuspunkt i fremtidige prosjekter. Poenget er at det er ujevnt, men det er ujevnt etter Arcanes standard, og det betyr at det bommer en centimeter eller to, og ikke fremstår som en stor nedtur slik tilfellet er i andre videospillfilmatiseringer vi har sett.

Så det skal sies at Act 3 fortsatt er strålende fjernsyn, noe av det beste du noensinne vil se, men etter å ha sett de tre siste episodene kan jeg ikke la være å føle at den hadde trengt en episode til for å gjøre og fortelle det den ville gjøre og fortelle i et jevnt tempo. Jeg føler meg fortsatt helt komfortabel med å si at Arcane er den beste videospillfilmatiseringen vi noensinne har sett, og uten tvil den beste animerte TV-serien gjennom tidene, og det er fordi begge sesongene har fortsatt å imponere med en bemerkelsesverdig fortelling, topp prestasjoner, sterkt tempo og noen av de beste animasjonsstilene og -teknikkene jeg noensinne har sett. Av alle disse grunnene er Arcane en enestående serie, en serie som alle - uansett om de er League of Legends -fans eller ikke - bør se. Og midt i den litt ujevne avslutningen Act har Riot og Netflix klart å avslutte denne serien på en måte som gjør at den ikke vil bli glemt eller feilaktig husket i fremtiden. Arcane er et mesterlig stykke animasjon, og av den grunn føles mine små betenkeligheter med denne siste episoden mindre irrelevante. Vi har blitt bortskjemt, og jeg har vanskelig for å tro at noen filmatisering av et videospill vil nå de høydene denne serien har oppnådd. Bravo, bravo virkelig.