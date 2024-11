Arcane: Sesong 2 - Akt 1 & 2

HQ

Det er lett å glemme hvor heldige vi er som har en serie som Arcane. Dette prosjektet debuterte i en tid da det fortsatt var et stigma rundt det å gjøre videospill om til TV og film. Et stigma som ofte viste seg å være sant takket være utallige helt forferdelige adaptasjoner, men ikke her. I Arcane gikk Netflix og Riot sammen om å produsere noe som virket nesten umulig. De klarte å ta den rike og ekspansive historien til League of Legends og dens utallige mestere for å skape en mangfoldig, emosjonell og kompleks historie om kjærlighet og tap, rik og fattig, godt og ondt, og samtidig fortsette å presentere den på en slik måte at selv de mest dedikerte fansen og de grønneste nybegynnerne kan ha glede av den sammen. Arcanes første sesong var et nesten mesterverk av mange grunner, og det er på grunn av dette at vi har vært ivrige etter den andre sesongen, men sannsynligvis også litt skeptiske til den.

Å opprettholde kvalitetsnivået som Arcane utstråler i en hel andre sesong er en oppgave som få prosjekter klarer å lykkes med, uansett om de er en videospilladapsjon eller ikke. Så, lever sesong 2 opp til Arcane -standarden? Enkelt sagt ... det gjør den. Eller i det minste har den gjort det så langt. Som det ser ut nå, har jeg bare fått med meg de to første Acts, mens den avgjørende og ambisiøse tredje Act fremdeles er et mysterium for meg. Dette betyr at denne anmeldelsen vil eksistere med et stort forbehold: Kan Riot klare å lande og binde denne ekspanderende historien i en pen liten sløyfe i løpet av bare tre gjenværende episoder? Svaret på det spørsmålet vil vi få i noen uker til Act 3 kommer i slutten av november, men når det gjelder Acts 1 og 2, la oss se nærmere på hvorfor de fortsetter å forbløffe, inspirere og forbløffe.

Først og fremst, Arcane: Sesong 2 tar til etter hendelsene i sesong 1, der Jinx bestemmer seg for å sprenge et møte med Piltovers elite i luften. Denne handlingen har ført til at forholdet mellom Piltover og Zaun er mer skjørt enn noensinne, og den nylige ankomsten av den utspekulerte noxiske krigsherren Ambessa bare fortsetter å fyre opp under dette. Vi og Jinx har aldri vært så fjerne, underverdenen har aldri vært så lederløs, Heimerdingers mistanker mot Hextech har aldri vært så sterke, og alt dette betyr at mesterne i denne historien står overfor uoverstigelige problemer.

Selv om du kanskje er bekymret for at Arcane vil forsøke å komme for raskt inn på disse temaene i et forsøk på å nå en konklusjon innen slutten av sesong 2, kan du glede deg over at tempoet fortsatt er et av seriens sterkeste elementer. Act 1 begynner med et smell, og leverer spennende action og enormt innflytelsesrike scener og øyeblikk som får deg til å miste hakesleppet, samtidig som disse balanseres ut med roligere perioder der nødvendig karakterutvikling får blomstre, noe som gir ytterligere liv og energi til denne stadig mer forskrudde og mørke verdenen. Act 2 Arcane beviser videre at de mestrer nettopp dette, for selv om de innledende episodene nesten virker for jevne, betyr det at forløsningen og konklusjonen som avslutter dette kapittelet av historien, treffer som en lastebil og etterlater deg målløs og med en tåre i øyet. Evnen til å formidle følelser står ut og går aldri glipp av noe.

I disse episodene klarer Arcane også å få mange av de mest latterlige eller gale karakterene ned på jorden igjen, slik at seeren kan utvikle et menneskelig forhold til dem. De klarer å overvinne Jinx' stigende galskap ved å introdusere en uventet ny karakter som gjør denne allerede populære mesteren til seriens virkelige stjerne, utover det Vi kan levere. Det er ikke det at Hailee Steinfelds Vi skuffer på noen måte, men det er bare det at Ella Purnell gjør en fantastisk prestasjon som Jinx denne sesongen.

Så ja, den narrative strukturen, manuset og dialogen, prestasjonene og tempoet er av topp kvalitet. Du vil aldri ta en pause når du ser denne serien, du vil se så mange episoder som er tilgjengelige om gangen i ett jafs, så overbevisende og engasjerende er den fra første minutt til rulleteksten er over. Og jeg tror dette delvis er takket være den fantastiske animasjonsteknikken som er brukt i serien, som tar et steg bort fra den stadig mer overbrukte tegneserie-anime-stilen som vi ser i Dragon's Dogma, Tekken: Bloodlines, og til og med Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, for å nevne noen eksempler. I Arcane: Sesong 2 matcher kunststilen levende farger og fantastiske kulisser for å skape så mange fantastiske miljøer og øyeblikk at du kan sette serien på pause utallige ganger og finne en ny bakgrunn på skrivebordet eller telefonen. Dette er på toppen av de nye animasjonsteknikkene som de bruker innimellom for å holde deg på tå hev, med punkaktige eller emosjonelle akvarellmontasjer. Det er forfriskende og vakkert, og føles fortsatt unikt.

Det er imidlertid sprekker i den upåklagelige rustningen til Arcane. Serien introduserer stadig nye karakterer og historier, og man kan se at vekten av all denne narrative ekspansjonen krever sitt og gjør at noen tråder føles underutnyttet eller glemt. Det er på grunn av dette at jeg har en marginal bekymring for at de resterende tre episodene vil ha det som skal til for å avslutte denne historien. Jeg håper virkelig at den vil klare denne bragden med samme klasse og fortreffelighet som ikke bare sesong 1 utstråler, men både Acts 1 og 2 av sesong 2 også, for hvis den gjør det, vil Arcane utvilsomt være den beste videospilladapsjonen vi noensinne har sett, og kanskje noensinne vil se, og også en fast utfordrer til en av de største TV-seriene gjennom tidene.