For to måneder siden avslørte Netflix og Riot at sesong 2 av Arcane kommer en gang i fjerde kvartal av 2024. Nå vet vi måneden.

Fordi Riot og Fortiche ble med i Netflix Geeked Week for å bekrefte at Arcanes andre sesong starter på Netflix i november neste år. Dessverre bekrefter teasertraileren vi har fått bare at Jinx og Vi er tilbake, så vi må nøye oss med å vite at fortsettelsen på deres historie fortsatt er ett år unna.