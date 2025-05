Arcane-showrunner om hva som er neste for Vi og Caitlyn: "Man vet aldri"

HQ

Da Arcane pakket inn og avsluttet i slutten av 2024 ble mange målløse og nysgjerrige på hva som vil komme videre for animert League of Legends. Det har vært rapporter om oppfølgings- eller spinoff-prosjekter, men hvordan disse vil eller kan påvirke hovedrollen Arcane er uklart før vi får noe konkret i forhold til dem. Det har imidlertid ikke stoppet fansen fra å stille spørsmål.

Mens de deltok på Variety's samtale på Alhambra Gallery Nucleus, stilte fansen spørsmålet om hva fremtiden vil bringe for Vi og Caitlyn. Showrunner og utøvende produsent Christian Linke svarte med å fortelle fansen at døren har stått vid åpen.

"Vel, det er en vanskelig en. Jeg må si ingen kommentar, fordi ... man vet aldri. Det er et dårlig svar, men det er til din fordel."

Manusforfatter Amanda Overton utdypet dette ved å legge til: "Disse karakterene er veldig unge i serien. De er rundt 20 år eller noe sånt. Vi har ikke sett Vi, eller for å være ærlig Caitlyn, bli voksne ennå. Serien handlet om at de skulle bli voksne. Nå må de spørre seg selv: "Hvem er jeg når jeg ikke har noen å beskytte? For alt hun gjorde i hele serien var å prøve å beskytte noen andre enn seg selv.

Å finne ut hvem Vi er og hva hun vil, og hvordan hun passer inn i rollen som politi, og hvem hun bestemmer seg for å kjempe for og hvorfor - det er historier vi ennå ikke har utforsket i detalj. Er hun en gumshoe-etterforsker? Er de en duo som bekjemper kriminalitet? Går de ut i verden og møter andre mestere? Det hadde vært kult og morsomt. Jeg vil at Vi skal få se mer av verden."

I bunn og grunn kan vi komme til å se begge karakterene dukke opp igjen i animert form i fremtiden, spørsmålet er bare når eller hvor...?