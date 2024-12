Arcane-skaperen planlegger spinoffs med fokus på individuelle karakterer

HQ

Christian Linke, medskaper og showrunner av den kritikerroste Arcane-serien, har avslørt sine planer om å utvide universet ved å fokusere på individuelle historier for spesifikke League of Legends-figurer. I et intervju med The Direct Linke forklarte at selv om en tredje sesong av Arcane er usannsynlig, er det et sterkt ønske om å fortsette å utforske andre, mindre historier.

Linke understreket at Arcane bare er begynnelsen på en større reise, og at teamet og fremtidige prosjekter vil være veldig forskjellige i tone og stil. Noen kan være mer lekne, mens andre kan være langt mer alvorlige og mørkere.

Selv om det ennå ikke er avslørt hvilke karakterer (eller områder) som kommer til å stå i sentrum i fremtiden, har Linke tidligere nevnt Noxus, Demacia og Ionia som mulige kilder for fremtidige historier. Vi kan imidlertid forvente at det vil ta mange år før vi får se fruktene av deres arbeid, ettersom Linke sier at det er avgjørende å finne de rette menneskene, visjonen og historien til hvert nye prosjekt.

Gleder du deg til denne nye fremtiden for Arcane?