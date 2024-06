Arcane viser Jinx kjempe mot Vi i trailer for sesong 2

HQ

Mange trodde at Riot og Netflix bare ga oss en rask påminnelse om at den andre sesongen av Arcane kommer i november da vi fikk en kul plakat tidligere denne måneden, og at vi ikke ville høre eller se mer på en stund. Heldigvis er det veldig langt fra tilfelle.

Vi har endelig fått den første offisielle teaser-traileren for Arcane sesong 2, og den bringer både gode og triste nyheter. Den gode nyheten er at showet fortsetter å se utrolig ut. Ikke bare når det gjelder presentasjon, men også hva historien angår. Den triste nyheten er at traileren også gjør det klart at dette markerer slutten på Arcane.

At Arcane slutter etter andre sesong betyr imidlertid ikke at de av oss som håper på flere show basert på League of Legends-universet bør bli altfor skuffet, ettersom det gjentas at de jobber med spin-offs, filmer og mer med de talentfulle animatørene hos Fortiche.

Hvilke karakterer håper du får rampelyset i fremtidige serier og filmer?