Arcanes suksess på Netflix økte ikke League of Legends-inntektene

Riot Games 'dristige gamble på Arcane, deres animerte serie på 250 millioner dollar basert på League of Legends, har ikke lønnet seg som forventet. Til tross for showets overveldende popularitet og kritiske anerkjennelse, har det ikke ført til den økningen i League of Legends-inntektene som Riot håpet på. I følge en rapport fra Bloomberg, Arcane klarte ikke å oppnå den økonomiske effekten som var nødvendig for å rettferdiggjøre de heftige produksjonskostnadene, og etterlot Riot Games å revurdere strategien.

Serien, som var designet for å tiltrekke seg nye spillere til spillet og øke kjøp i spillet, falt til slutt under forventningene. Selv om Arcane vekket en viss interesse i starten, forlot mange av de nye spillerne raskt League of Legends på grunn av spillets bratte læringskurve og konkurransemiljø. Riots beslutning om å ta på seg hele den økonomiske byrden av prosjektet i stedet for å lisensiere det til en tredjepart, forsterket den økonomiske risikoen ytterligere, og seriens inntekter dekket knapt halvparten av produksjonskostnadene.

I lys av disse skuffende resultatene har Riot Games gjort betydelige endringer i selskapet, inkludert de nylige kuttene i underholdningsdivisjonen. Bransjeeksperter mener dette gjenspeiler Riots skifte i fokus tilbake til kjerneproduktet, League of Legends. Mens selskapet justerer sine forretningsprioriteringer, er fremtiden for deres underholdningssatsinger, inkludert potensielle nye serier, fortsatt usikker.

