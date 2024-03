Arctic Camo Xbox-kontrolleren kommer til Europa

HQ

For nesten et år siden avslørte en lekkasje at Microsoft var i ferd med å lansere en Arctic Camo Special Edition -kontroller til Xbox, og at den kunne forhåndsbestilles i USA. Dessverre forble kontrolleren også i USA, ettersom Xbox-teamet tydeligvis ikke trodde at Europa hadde behov for vinterkamuflasje (har de noen gang besøkt Norden?).

Men nå har de bestemt seg for å lansere Arctic Camo Special Edition -kontrolleren i resten av verden også, og den er allerede tilgjengelig. Du kan se flere bilder og mer informasjon på Xbox Wire, og ta turen hit for å bestille hvis du har lyst til å unne deg et kult påskeegg med noe skikkelig fint inni.