Arda Güler sender en uttalelse angående påstandene om at han blir mobbet i Real Madrid

Arda Güler, den 20 år gamle tyrkiske midtbanespilleren fra Real Madrid, har sendt en uttalelse for å avkrefte påstandene fra sin tidligere speidersjef, Serhat Pekmezci, som sa at han var offer for "mobbing", eller mobbing på arbeidsplassen, i den spanske klubben.

Serhat Pekmezci, mannen som var ansvarlig for at Güler signerte med Fenerbahçe, sa i et intervju i Tyrkia at Güler ble mobbet av spillerne. "Det er ikke det at han klaget til meg, men jeg visste at dette ville skje. Jeg ba ham være tålmodig ", sa Pekmezci. "Det er en gruppe der som ikke har klart å akseptere Arda; dessverre er de spillere med veldig store egoer."

Etter at den tidligere speiderens ord skapte overskrifter overalt, har Güler sendt en uttalelse der han benekter påstandene og sier at han "med sorg har fulgt med på de siste offentlige uttalelsene".

"Fra min første dag har jeg blitt ønsket hjertelig velkommen av alle i denne klubben, og jeg har alltid sett på dette stedet som en familie. Jeg er ekstremt stolt av å være Real Madrid-spiller, og jeg ønsker å forsvare dette merket i mange år til, sier tyrkeren.

"Vi har et veldig sterkt lag, og jeg føler meg glad og beæret over å dele garderoben med alle lagkameratene mine. Jeg ber om at det ikke tas hensyn til noen kommentarer eller rapporter, verken skriftlige eller muntlige, i denne saken."