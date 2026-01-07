Area-51 presentert av Alienware på CES

HQ

CES 2026 ga oss også den stasjonære datamaskinen Alienware Area-51, som er utstyrt med en AMD Ryzen 7 9850X3D, for tiden den raskeste spill-CPU-en på markedet.

Den er designet med positivt luftstrømstrykk, med 360 mm AIO som den største som kan bestilles, men 80L-kabinettet har også plass til 420 mm.

Blant funksjonene er et standard ATX-hovedkort "spesielt for Area-51" med kjøleribber i aluminium og konstruert med 10+2+2-faset spenningsregulering.

I motsetning til de fleste andre, vil det bruke 12V strømstandard, og leveres med enten 850Watt eller 1500 Watt PSU.

Kabinettet leveres med sju RGB-soner og har en stålforsterket dør med herdet glasspanel, og en ekstern kontroller for belysning, vifter og I/O. Det er plass til 2x2,5", 1x3,5" og 3xM.2-lagring, inkludert lagringsholdere, og alle vifter har avtakbare støvfiltre.

Avhengig av hvilket grafikkort du velger, vil den veie opptil 34,5 kg.

Alienware

Alienware