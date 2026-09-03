ArenaNet presenterer de spillbare rasene i Guild Wars 3

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Under Summer Game Fest i sommer hadde ArenaNet en skikkelig overraskelse i vente, da de kunngjorde « Guild Wars 3. Spillet er planlagt utgitt for PC og PS5 i 2027, 15 år etter forgjengeren. Det regnes som en slags forløper og utspiller seg over 1 000 år før det opprinnelige «Guild Wars».

Denne gangen utspiller eventyret seg i regionen Orr, og ideen er at vi skal ta rollen som Vaelwarden for å beskytte verden. Nå har utviklerne delt flere detaljer om rasene vi vil kunne spille som i eventyret – og det er tydelig at det vil være en rekke ganske unike alternativer.

Sjekk ut videoen nedenfor for å se utvalget, og fortell oss gjerne i kommentarene hvilken du liker best.