Årets beste TV-serier

HQ

5. Task

Til å begynne med føles den nesten anonym - et lavmælt krimdrama med en tilbakeholden, nesten sparsom estetikk - og langt fra årets mest høylytte serie, men definitivt en av de mest konsistente. Task er definisjonen på en slow burn, der dialogen er skarp uten å være prangende, tempoet er kontrollert og atmosfæren er frodig. Du stoler på den uforsonlige atmosfæren, de velskrevne karakterene og konsekvensene av handlingene deres. Task er mild og stille - men også umulig å legge fra seg - det ultimate beviset på at du ikke trenger eksplosjoner for å engasjere.

4. The Narrow Road to the Deep North

Det krever tålmodighet, men Den smale veien mot nord belønner også med en følelsesmessig resonans som få andre TV-serier kan skilte med. Et krigsdrama som fokuserer på minner, skyldfølelse og de usynlige sårene som aldri leges. Den beveger seg sømløst mellom ulike tidsperioder og viser hvordan traumatiske opplevelser henger igjen. Det finnes ingen enkle svar, ingen katarsis, bare rå følelser fortalt gjennom en utrolig presis, visuell historiefortelling. Hvert blikk, hver pause i dialogen har mening og tyngde på en nesten andektig måte. The Narrow Road to the Deep North er en dypt rørende opplevelse, som minner oss om hvordan tv-mediet noen ganger kan nå langt dypere enn film.

3. Andor: Sesong 2

Dette er en annonse:

Hvis den første sesongen av Andor var et manifest mot det slurvete Star Wars, er sesong to fullbyrdelsen av det. Dette er tett, intelligent science fiction om makt, motstand og prisen for å faktisk stå opp og gjøre noe med urettferdighet. Serien våger også å stole på sitt publikum. Det brukes ikke tid på å forklare eller forenkle, og poengene blir aldri forhastet. Nei, den bygger spenning gjennom relasjoner, ideologiske brytninger og langsomt eskalerende konflikter. Det er voksen-TV i et univers som altfor ofte behandles som reklame for leketøy. Cassian er også fortsatt forfriskende som hovedperson, mer slitt, mer kompromittert og langt mer interessant. Andor sesong to beviser at Star Wars fungerer best når den våger å være politisk, menneskelig og litt ubehagelig. Det er ikke bare en av årets beste serier - det er en av de sterkeste oppfølgerne på veldig lenge.

2. Pitt

Dette er en annonse:

Nok en sykehusserie. Ja, det var den første tanken, men The Pitt lykkes på en eller annen måte med å forene det klassiske med det nye, samtidig som den stripper bort alt det glatte. I stedet fokuserer den helt og holdent på moralens gråsoner og det konstante sammenstøtet mellom idealer og virkelighet. Hva er rett, hva er galt? Tempoet er høyt, og hver episode føles som et skift fra helvete, der hver eneste lille beslutning får livsendrende konsekvenser. The Pitt romantiserer ikke sykepleieryrket - den respekterer det ved å vise hvor ubarmhjertig vanskelig og utfordrende det er, og resultatet er talende - en TV-serie som ikke bare underholder, men som gnager og fester seg. En skikkelig hit som griper tak i deg og rister deg i grunnvollene.

1. Adolescence

Det var aldri noen tvil om hva som var årets beste serie, og fra første til siste episode er Adolescence inngripende. Den er rå, ubehagelig og konsekvent kompromissløs. En gjennomgående klaustrofobisk reise som nekter å forenkle eller dumme seg ut. Foreldrene er ikke monstre, skolen er ikke en karikatur, og ungdommene er verken ofre eller skurker. Alle famler, alle gjør feil, og konsekvensene får lov til å finne sted - hvor forferdelige de enn er. Dialogen føles skremmende autentisk, og Owen Cooper er rett og slett strålende i hovedrollen - noe som også ga ham en Emmy, som den yngste skuespilleren noensinne. Ingenting ved Adolescence er enkelt eller lettfordøyelig. Den krever tilstedeværelse, gir ingen klare svar, og er uforlignelig tung - på den best mulige måten. Dette er TV som sitter i i uker og måneder, som våger å være vanskelig og utfordrende - og som vinner. Utvilsomt årets beste TV-serie.