Årets Call of Duty kommer ikke til PS4 eller Xbox One

Activision og Xbox har ikke avslørt noe bemerkelsesverdig om årets Call of Duty-spill ennå, men det er en åpen hemmelighet at det er satt til å være Call of Duty: Modern Warfare 4. En rapport i fjor hevdet også at det vil bli satt i Nord- og Sør-Korea, og vi får vite om det er sant eller ikke i løpet av de neste par månedene. Ikke at vi trenger å vente så lenge på de første offisielle detaljene.

HQ

Fordi Infinity Ward, Treyarch og de andre utviklerne av franchisen har avslørt at 2026s Call of Duty-spill ikke kommer til PlayStation 4, så det vil sannsynligvis ikke lanseres på Xbox One heller.

Dette er ikke en detalj de bestemte seg for å dele ut av ingenting, da en såkalt innsider hevdet Call of Duty: Modern Warfare 4 ble spiltestet på PS4 i går. Det er tilsynelatende ikke sant, noe som betyr at årets CoD vil være den første på tretten år som ikke lanseres på forrige generasjons konsoller.

Tror du dette betyr at det vil være noe helt spesielt når det gjelder grafikk og/eller gameplay?