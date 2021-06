Årets hittil mest omtalte spill på Twitter avslørt

Twitter har blitt en ytterst populær plattform når det kommer til diskusjoner om gaming og popkultur, og noen ganger går det hardt for seg når de mest topptrente internettkrigerne går bananas på tastaturet.

Heldigvis er de fleste tweets ganske harmløse, og det er også bare bra for oss gamere da det i fjor var mer enn 2 milliarder gaming-relaterte tweets. 2020 var på mange måter et unikt år i industriesn, men faktisk er antallet tweets om gaming på nåværende tidspunkt 18% høyere enn i den tilsvarende perioden i fjor. Det meddeler Twitter selv i et blogginnlegg med fokus på gaming.

Spesielt interessant er listen over årets mest omtalte spill. Her inntar Genshin Impact en førsteplass, som sier mye om spillets globale appell da Twitter offisielt er blokkert i Kina der spillet er størst. På andreplassen finner vi Apex Legends, mens tredjeplassen går til det japanske mobilspillet Ensemble Stars!

Twitter har også avslørt hvilke spill det ble tweetet mest om under E3 (og Summer Game Fest Kickoff Live!). Her stjal The Legend of Zelda: Breath of the Wild II det meste av rampelyset, selv om spillet først ble vist frem på slutten av E3.

Topp ti mest omtalte spill på Twitter inntil videre i 2021:

Topp fem mest omtalte spill i forbindelse med E3: