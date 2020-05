Årets Paris Games Week er avlyst

Arrangørene av Paris Games Week, det største franske eventet og et som Sony har satset hardt på de siste årene, meddeler i dag at årets event er avlyst. Årsaken er selvfølgelig coronaviruset:

"Dear gamers, it is with great emotion that we took the difficult decision to cancel this year's Paris Games Week that was supposed to take place from October 23 to October 27, and which would have been its 10th anniversary."

Tidligere har andre sværinger som GDC, E3 og Gamescom måttet gjøre det samme, og det blir færre muligheter for folk å prøve de nye konsollene som slippes til høsten. Paris Games Week skulle egentlig skje i oktober.