Årets spill 2020

Så var vi endelig kommet til den gjeveste kåringen av dem alle, nemlig årets beste spill. De siste dagene har vi satt søkelys på mange spill som fortjener hederlig omtale på hver sin måte, og nå er tiden kommet for å trekke frem de ti spillene som har gitt det helhetlig beste inntrykket i 2020.

Som med alle de andre listene har vi stemt på våre favoritter, før vi til slutt satt igjen med de ti spillene som fikk flest stemmer. Det har vært et innholdsrikt år med mange gode spillopplevelser, men dessverre får ikke alle plass på slike lister. Vi håper og tror likevel at dette er en toppliste som gjenspeiler et bredt spekter av spillene som har blitt lansert i år.

Nok prat! Her er vinnerne!

John-Edvard skriver:

Crash Bandicoot 4: It's About Time er et veldig spesielt spill for meg. Ikke bare fordi jeg er en livslang fan av pung-grevlingen (ja, det er bandicoot på norsk), men fordi jeg har vært fascinert av å følge reisen til utvikleren av spillet, Toys For Bob. Jeg støttet på dem første gang da jeg sammen med min lillebror spilte gjennom "Skylanders Spyro's Adventure", og selv om det ikke akkurat var verdens beste spill følte jeg utviklerne hadde potensial til å lage noe virkelig bra. Reisen deres fortsatte med Skylanders-spill som ble bedre og bedre, og til sist fikk de vise hvor gode de faktisk var til å skape en nydelig visuell opplevelse da de fikk gjenskape de tre første Spyro-spillene. Derfor er det utrolig artig å få se Toys For Bob tenne på alle plugger når det gjelder både presentasjon og innhold i Crash Bandicoot 4, et spill jeg virkelig koste meg med. Spillet har en utrolig elegant og artig design-stil, og spillmekanikken som bygger på Crash sin originaltrilogi løfter spillet til det jeg mener er seriens høydepunkt. Jeg gleder meg til å se hvor Crash og Toys For Bob tar steget videre.

Kristian skriver:

Jeg har en tendens til å jamre over hvor forutsigbare lanseringene har blitt. Vi får visst bare den samme rukla om og om igjen: Åpen verden, play it your way, remastere av barndomsminnene mine og alt det der. Til dette pleier folk oftest å svare «skal du ha en øl eller ikke,» men nok om hvorfor jeg nektes servering. Det er kanskje ikke noe mer forutsigbart enn remakes og remasters. De er jo tross alt bare samme historie, men i finere drakt, ikke sant? Ikke denne gangen.

Spillmekanisk er Final Fantasy VII: Remake som å bli dratt med trekksele av Nomura på koffeindrypp, og visuelt er det som å se marmorstatuer mime Hotell Cæsar på lungeavdelingen. Og musikken. Herregud, musikken. Den er et spetakkel uten like, og det er artig hvordan låtene til hvert område flettes inn i kampsituasjoner. I utgangspunktet likte jeg ikke orkesteret, fordi jeg savnet de skumle synthesizerne, men det var før jeg hørte denne og ble oppmerksom på hvor feil jeg tok. Det var alltid meningen at det skulle høres slik ut.

Hvor mange ganger har vi ikke spilt Final Fantasy VII? En gang i året, minst, slik tradisjon tilsier, og vi kjenner denne historien ut og inn. Tetsuya Nomura er like subtil som et trykkluftbor, men denne gangen tror jeg den rabiate galskapen hans er inne på noe. Grunnen til at jeg husker Remake best på slutten av dette forferdelige året er fordi dette er noe mer enn en vanlig remake. Dette spillet har etter alt å dømme løsrevet seg fra forventningene våre, og hvis vi skal ta med oss noe ut i fremtiden, så er det håpet om å se noe som er nytt forankret i noe kjent.

Peter skriver:

Det var nok mange som antok at Spider-Man: Miles Morales bare var en slags tilleggspakke omgjort til fullverdig spill, og intet mer enn bare en slags forsmak på den «ekte» Spider-Man-oppfølgeren som er på vei. Så feil kan man ta. Dette er mer enn bare et mellomledd - dette er uten tvil et fullverdig Spider-Man-spill som fint kan stå på egne ben. Miles Morales får alene ansvar for New York mens Peter Parker er utenlands, og Miles blir nødt til å bevise at han kan ta på seg jobben å beskytte New York.

Med noen unike krefter er Spider-Man: Miles Morales annerledes nok til å føles som en skikkelig oppfølger. Runddansen i kampene føles enda strammere og morsomt enn før på grunn av Miles sine «venom-powers», de elektriske kreftene som Miles kan fremkalle. Det er egentlig litt overraskende hvor mye mer deilige kampene blir takket være disse kreftene. Venom-punch ble aldri kjedelig, for det er bare noe sinnsykt tilfredsstillende med å dælje til en fiende med et elektrisk slag i trynet. Bland dette med litt nettspinning her, noen slag der og en aldri så liten unnvikelsesmanøver, så er kampene til Miles en skikkelig herlig runddans. Spør du meg er også opplevelsen løftet flere hakk takket være kreftene som ligger i PlayStation 5. Det var en sann fryd å starte denne konsollgenerasjonen med en slik vakker og velsmurt perle. Kombiner dette med en overraskende fengslende historie med unike karakterer, så er Spider-Man: Miles Morales en skikkelig solid pakke med ren spillglede.

5. plass (delt): Hades

Odd Karsten skriver:

Hades kom litt ut fra flanken i år. Spillet kom først ut i Early Access i desember i 2018 og ble for alvor sluppet i september i år. Her spiller vi som gudesønnen Zagreus som er særs innstilt på å unnslippe underverdenen og sin far, Hades. Den greske mytologien danner bakteppet for det som er et heidundrende rouguelike actionspill. Her møter vi de klassiske olympiske gudene, gudene fra underverdenen og en hel bråte blodtørstige fiender.

Zagreus må kjempe med alt han har. På veien får han hjelp av både legendariske våpen og olympiske velsignelser som forbedrer og forbedrer evnene hans. Feiler du gjelder det å prøve igjen og ikke miste motet. Gjenstandene du har plukket opp underveis kan brukes til å forbedre Zagreus permanent, og om dette er ditt første roguelike (eller du ikke er så glad i spillestilen, men likevel vil oppleve historien) er det bare å skru på "God Mode". Da blir du umiddelbart sterkere, og får enda et par plusspoeng for hver gang du dør. Dette fortjener applaus, da det gjør spillet uendelig mer tilgjengelig for flere spillere. Og er det en ting som er sikkert, så er det at flest mulig må oppleve Hades.

Musikken, komponert av Darren Korb, er intet annet enn ypperlig, og kan sies å være på nivå med Doom 2016-musikken. Spillet får bonuspoeng for ypperlig stemmeskuespill og at studioet har skapt det helt uten bruk av crunch (misbruk og utnyttelse av de ansattes arbeidsforhold og tid).

Anders skriver:

For oss tørste FromSoftware-tilhengere har 2020 vært et relativt skuffende år, da Elden Ring ikke engang har vist snurten av seg annet enn i diverse meme-grupper på internett. Men som plaster på såret valgte Sony å smelle til med en nyversjon av kultklassikeren Demon's Souls, spillet som kan sies å være selve starten på den såkalte "Soulsborne"-subsjangeren, på PlayStation 5. I 2018 viste utvikleren Bluepoint med det strålende Shadow of the Colossus at de virkelig behersker det å gjenskape gamle spill, og de har virkelig lagt ned en god innsats her også.

Demon's Souls er en komplett gjenskapelse av det samme spillet fra 2009. Spillet er bygget opp fra bunnen av igjen, men så nært originalen som mulig. Dette gir det naturligvis både ny grafikkstil, nye lydspor og nytt brukergrensesnitt, men den originale Demon's Souls-følelsen skinner likevel gjennom for fullt. Som en lanseringstittel på PS5 er det en visuell fryd, som også kjører knirkefritt med fravær av lasteskjermer og silkemyk bildefrekvens.

Spillemessig følger Demon's Souls den karakteristiske "Souls"-stilen, hvor du traver rundt i en uhyggelig fantasiverden og støter på heftige bosser som tørker gulvet med deg. Dog finnes det ingen spill det er deiligere å være vaskemopp i enn Souls-spillene, og det er alltid like morsomt å prøve ut nye tilnærminger i form av utstyr, magi og våpen. I påvente av livstegn fra FromSoftwares nye spill er det derfor veldig verdt å ta en tur "tilbake til fremtiden".

5. plass (delt): Ghost of Tsushima

Ingar skriver:

Vi hadde riktignok muligheten til å reise utenlands sommeren 2020, men all fornuft tilsa at det beste var å holde seg hjemme i år. Behovet for alternative reisemuligheter var større enn noen gang, og som et svar på våre bønner kom Ghost of Tsushima seilende inn som en mongolsk flåte og invaderte alle hjertene til PlayStation-eiere over det ganske land.

Sagaen om Jin Sakai som må bekjempe invasjonsstyrken fra Mongolia i år 1274 på den japanske øya Tsushima er et mektig samuraiepos. Samtidig er det også en fortelling om hvor mye man er villig til å ofre av sine edle leveregler og prinsipper for å berge det man elsker. Resultatet er en fortelling om en ung samurai som sakte men sikkert må stille spørsmålstegn ved mange av reglene han har lært seg å adlyde, og gradvis vokser Jin i sin ufrivillige rolle som spøkelseskrigeren fra Tsushima som setter støkk i mongolske krigere.

På mange måter føles Ghost of Tsushima som et trygt åpen verden-spill, men på den andre siden tar utviklerne i Sucker Punch små grep som gjør at opplevelsen gir et bunnsolid sluttprodukt. Den visuelle stilen er nydelig, musikken er gripende, kampsystemet er alltid underholdende og måten spillet lar deg navigere etter vinden er ganske enkelt en genistrek. Eiere av PlayStation 4 har hatt nok et godt år, og Ghost of Tsushima skal ha mye av æren for det.

John-Edvard skriver:

Assassin's Creed-serien har etter hvert blitt en serie som er både lang og bred, og årets lansering i form av Valhalla er enda et bevis på at en gammel hund fortsatt kan lære seg nye triks, eller i hvert fall fortsette å utvikle sine gamle knep.

Denne gangen kontrollerer du vikingen Eivor, som bor i Norge. Tjohei! Spillet sikter ikke akkurat på realisme på de fleste områdene, men det er likevel artig å oppleve nordiske navn og miljøer, spesielt når flere kjente norske skuespillere har klart å snike seg med på lasset. Eivors reise inneholder flere varierte lokasjoner, mellommenneskelig drama og selvfølgelig gode kampmekanikker. Og ja, det er fortsatt mulig å seile. For meg personlig var dette et visuelt friskt pust serien trengte for å trekke meg inn, og på tross av tekniske problemer holdt historien, mekanikken og det visuelle utrykket meg sittende foran skjermen i flerfoldige timer.

Valhalla er ikke spesielt banebrytende eller revolusjonerende, og skulle vel gjerne vært litt mer polert i enkelte områder, men det klarer likevel å stå med hevet hode som et av årets beste spillopplevelser.

Michael skriver:

Da det viste seg å være kort tid igjen før hele verdenen måtte stenge ned for å motvirke den globale pandemien maste verdensbefolkningen på kun én ting: Nintendo. Vær så snill og frakt oss til et mer hyggelig, åpent og fritt sted. Kort etter kom de med et svar, nemlig Animal Crossing: New Horizons. Tidenes beste poengløse liv-simulator. Verden ble reddet.

Spøk til side. New Horizons kunne virkelig ikke kommet ut på bedre tidspunkt. I Nintendos hygge-simulator er du invitert til en øde øy der du fort kan bygge deg et lite samfunn akkurat slik du vil. Som tidligere spill i serien bruker man tiden sin på å snakke med innbyggere, plante blomster, fiske, grave opp fossiler og fange insekter. Denne utgaven skiller seg ut ved å gi deg total frihet i utforming av øyen. Inspirert av overlevelsessjangeren kan man samle på materialer for å bygge det man vil. Kombinert med månedlige oppdateringer med masse nytt å gjøre, som for eksempel vinter-eventene som skjer akkurat nå, ble Animal Crossing: New Horizons fort en daglig rutine for meg og mange spillere der ute.

Animal Crossing lar deg leve i eget tempo. Det går fint om alt en gjør i dag er å fange noen fisk. Eller snakker med naboene. Eller pynter rommet sitt. Kanskje man skulle besøkt en venns øy for å gi de en gave? Kun eget initiativ setter grenser i New Horizons. Friheten og samarbeidet og bare generelt hvor hyggelig det er å være del av denne verdenen, spesielt i kontekst av 2020, gjør at Animal Crossing: New Horizons tar en fortjent tredjeplass på vår liste.

Daniel skriver:

Da Sony først lanserte Astro's Playroom som et spill som følger med PlayStation 5 tenkte nok de aller fleste, meg selv inkludert, at dette kom til å bli en liten demo som skulle vise frem den nye supermaskinen. Lite visste vi at det faktisk skulle bli et fullverdig spill som i tillegg viser frem alle de fantastiske funksjonene den nye DualSense-kontrolleren har å tilby.

Allerede i åpningsskjermen får man følelsen av hva kontrolleren bringer til det nye systemet. Lille Astro går over åpningslogoen, noe som kjennes i alle deler av kontrolleren, og dette er bare begynnelsen. Gjennom spillet får du kjenne hvordan jetpacker gir mer motstand på triggerne, hvordan hagl mot paraply kjennes fysisk i hendene og alle andre smådetaljer kommer gjennom kontrolleren på helt strålende vis.

Innhold er det heller ikke mangel på i Astro's Playroom. Oppgavene gir oss et tilbakeblikk i PlayStation sin historie, og med en haug av nostalgiske øyeblikk blir det nesten som en mimrestund å spille. I tillegg til en rekke oppgaver kan du også få utfolde konkurranseinstinktet ditt ved å prøve å sette bestetider i Time Trials, enten mot spillere rundt om i verden eller mot vennelista di. Tro meg, det kan fort bli avhengighetsskapende bare det.

Det hele presenteres på fantastisk vis ved at spillet flyter smertefritt, og ikke en eneste gang oppleves det at spillet hakker eller henger seg. Overgangen mellom verdener i spillet viser hvor kjapt maskinvaren, med en lynkjapp lagringsenhet i spissen, kan jobbe. Slenger man på musikken til skotske Kenneth Young, som også stod for musikken til blant annet Little Big Planet, blir den audiovisuelle opplevelsen komplett. Dette er et skrytespill for konsollen og kontrollen, og det gjør jobben sin så til de grader.

Eirik skriver:

Jepp. Til skuffelse for mange av dere har jeg for tredje år på rad klart å mase nok på resten av redaksjonen til at mitt favorittspill blir årets spill på Gamereactor. For det kan da ikke være at både historien, gameplayet, grafikken og lyden er noe helt utenom det vanlige som flere har latt seg imponere av...Oh, wait.

Hvert eneste år får vi servert oppfølgere som man lett kan forutse historien i, vite hvordan spilles og generelt er urovekkende like forgjengerne. Naughty Dog bestemte seg for å tenne på dette sikkerhetsnettet da arbeidet med The Last of Us: Part II startet. Utviklerne visste at dette ville bli kontroversielt og skuffe mange fans, men samtidig imponere enda flere ekstra mye. Her gikk de ikke for en mellomting.

Vi får en historie hvor spenning, drama, romantikk, sorg og humor blandes på en nydelig måte. Noen vil si at den blir litt for lang og bare ender opp på samme plass som den startet, men etter å ha reflekter etter første gjennomspilling og sett rulleteksten to ganger etter det igjen er jeg ikke i tvil om at dette er noe jeg vil huske i lang tid. Hvorfor skal vi straffe Sony og Naughty Dog for å nærmest gi oss en opplevelse de fleste andre ville tatt dobbelt betalt for?

Særlig siden historien er flettet inn en presentasjon og gameplaymekanikker som virkelig drar en inn i verdenen. Jeg har drept mange mennesker og dyr i min tid, men The Last of Us: Part II er ett av få som har fått meg til å tenke over hva jeg gjør. Om det er på grunn av hvor realistiske og detaljerte både venner og fiender er, hvordan du hører noen drukne i sitt eget blod når du kutter strupen på dem og vennene deres skrike i sorg, nydelige animasjoner som virkelig gir deg følelsen av å kontrollere hver muskel i Ellies kropp, hvor åpne og fremragende omgivelsene er, Gustavo Santaolalla og Mac Quayle sine glimrende toner eller førsteklasses skuespill er vanskelig å si siden alt er så ekstremt bra gjennomført. Alt jeg vet er at The Last of Us: Part II er det jeg vil huske best fra 2020 utenom pandemien siden Naughty Dog atter en gang har hevet standarden for resten av industrien.