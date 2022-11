Årets spill-kandidat, barnslig fotball og alt annet på Game Pass i november

HQ

Så har vi altså kommet over halvveis i november også, noe som ikke bare betyr at butikkene nærmest tror vi er ferdig med julen siden julebrus og pepperkaker har vært tilgjengelige i flere uker allerede. Det betyr også at Microsoft kan avsløre hvilke spill som kommer til Game Pass de neste to ukene. Utvalget er sannelig ikke verst med både rykende ferske spill som har fått mye skryt, en årets spill-kandidat og noen etterlengtede spill.



Pentiment på Cloud, PC og konsollene i dag



Somerville på Cloud, PC og konsollene i dag



Dune: Spice Wars på PC den 17. november



Ghostlore på PC den 17. november



Lapin på Cloud, PC og konsollene den 17. november



Norco på Cloud og konsollene den 17. november



Gungrave Gore på Cloud, PC og konsollene den 22. november



Insurgency: Sandstorm på Cloud og konsollene den 29. november



Soccer Story på Cloud, PC og konsollene den 29. november



Warhammer 40,000: Darktide på PC den 30. november



Gledelig nok er det ikke altfor mange godbiter som forlater Game Pass den 30. november heller: