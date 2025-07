Årets største Twitch-begivenhet er her: hvordan du kan se La Velada 5 live på lørdag

HQ

Det er snart tid for en av de største sportsbegivenhetene i Spania ... og ikke relatert til fotball, men boksing: La Velada del Año (årets kampkveld). Men som vanlig er boksing det minst viktige her, for det som trekker folk og får dem til å komme tilbake hvert år, er den enorme "crossoveren" av internettkjendiser og influencere fra den spansktalende verden.

Hvert år siden 2021 har den populære streameren Ibai Llanos vært vert for et boksearrangement mellom youtubere og influencere, som strømmes direkte på Twitch for et millionpublikum. Årets utgave, La Velada 5, finner sted på Cartuja Stadium i Sevilla, som ble utsolgt for over en uke siden, med 80 000 forventede tilskuere.

Det vil være syv kamper, mellom noen av de mest kjente influencerne i Spania og Latin-Amerika, inkludert hovedbegivenheten, The Grefg (spansk, 28 år gammel og 19 millioner abonnenter på YouTube), mot streamer WestCol (colombiansk, 24 år gammel, 1,3 millioner abonnenter på YouTube).

Sjekk her hvordan du kan se La Velada 5 live, listen over alle kamper og de musikalske forestillingene som er bekreftet ... selv om det fortsatt kan være overraskelser.

Hvordan se La Velada 5 live

La Velada del año 5 finner sted lørdag 26. juli kl. 20:00 CEST, 19:00 BST.

Den offisielle strømmingen starter mye tidligere, kl. 15:30 CEST, 14:30 BST, på Ibai Llanos' Twitch-kanal.

Vær oppmerksom på at det kan vare i seks eller syv timer...

Alle kampene fra La Velada 5



Pereira mot Rivaldios



Perxitaa vs Gaspi



Abby mot Roro



Andoni mot Belcast



Alana vs Ari Geli



Viruzz vs T. Mazzay



TheGrefg vs Westcol



Musikkinnslag under La Velada 5