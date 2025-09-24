Årets største tyfon i verden beveger seg mot Kina etter å ha herjet Taiwan og Hongkong

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at tyfonen Ragasa, den sterkeste stormen som er registrert i år, nå er på vei mot Sør-Kina etter å ha etterlatt seg ødeleggelser i Taiwan og pisket Hongkong med voldsom vind og regn. Hele byer i Taiwan ble oversvømt da elver gikk over sine bredder, og mange mennesker ble meldt savnet, mens bølgene slo inn over kysten i Hongkong og oversvømte hoteller og gater. I Macao stengte kasinoene sine spillehaller som en forholdsregel. Kinas sørlige provinser forbereder seg nå på at orkanen skal nå land, og masseevakueringer og nødly er allerede på plass. Myndighetene advarer om at Ragasa, selv om den er svekket, fortsatt utgjør en stor trussel mot lavtliggende områder langs Perleelvens delta.