Årets største Xbox-salg er nå i full gang

Tradisjonen tro er det alltid store salg i løpet av hver sesong, og sommerkampanjene er ofte en god mulighet til å gjøre gode kupp i en ellers ganske tørr tid på året når det kommer til nye utgivelser. Her om dagen kunne vi fortelle at Sony kjører sitt salg, og nå har Microsoft sparket i gang sitt Xbox Ultimate Game Sale 2025 - og det er mye å velge mellom.

For å hjelpe deg i gang har vi plukket ut tolv gode tilbud på utmerkede spill i en rekke sjangre som garantert vil holde deg underholdt i sommer.

- Alan Wake 2 - 60 % avslag (£19,99 / €23,99)

- Castlevania: Symphony of the Night - 67 % rabatt (kr 2,22 / € 3,13)

- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - 30 % rabatt (kr 17,49 / 20,99)

- Death Stranding Director's Cut - 60 % avslag (kr 15,99)

- Elden Ring - 40 % avslag (kr 29,99 / € 35,99)

- Final Fantasy XVI - 30 % avslag (kr 34,99 / 41,99)

- Grim Fandango Remastered - 60 % avslag (kr 1,99 / € 2,99)

- Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition - 75 % avslag (kr 1,74 / 21,24)

- Like a Dragon: Infinite Wealth - 60 % avslag (kr 23,99 / 27,99)

- Red Dead Redemption 2 - 75 % avslag (kr 14,99)

- Resident Evil 4 Gold Edition - 40 % avslag (kr 29,99)

- Sonic Frontiers - 70 % avslag (kr 14,99 / € 17,99)



Som alltid, hvis du finner et spesielt godt tilbud, vil vi være takknemlige hvis du hjelper Gamereactor-kollegene dine i kommentarfeltet nedenfor, slik at du bygger god karma i prosessen (og hjelper flere med å finne favoritttitlene dine). Salget varer frem til 31. juli.