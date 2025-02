Argentina trekker seg fra Verdens helseorganisasjon, etter USAs eksempel

HQ

Etter Donald Trumps ordre om å trekke USA ut av Verdens helseorganisasjon (WHO), har Argentina offisielt fulgt etter. President Javier Mileis beslutning om å forlate WHO ble i dag bekreftet av Manuel Adorni, en talsperson for det argentinske presidentskapet, som forklarte at utmeldelsen gjenspeiler betydelige uenigheter med organisasjonen.

Milei, som har uttrykt sterk motstand mot at internasjonale organer skal påvirke nasjonal suverenitet, særlig i helsespørsmål, kritiserte WHO for organisasjonens respons på pandemier, inkludert det han kalte "ubegrunnede nedstengninger". I en pressemelding begrunnet den argentinske presidentens kontor avgjørelsen med at WHO har fremmet "endeløse nedstengninger uten vitenskapelig støtte for å bekjempe covid-19".

Milei tok videre til sosiale medier, der han i et innlegg på X stemplet WHO som "ideologene bak nedstengningen av huleboerne" og kalte det en "forbrytersk organisasjon som utførte historiens største eksperiment for sosial kontroll". Regjeringen understreket også at Argentina ikke er avhengig av WHO-finansiering, og at beslutningen derfor ikke vil påvirke kvaliteten på helsetjenestene.

Mens enkelte, som Buenos Aires' helseminister Nicolás Kreplak, hevder at internasjonalt helsesamarbeid er viktig, står regjeringen fast på at organisasjoner som WHO bør revurderes med tanke på relevans og effektivitet. For øyeblikket vurderer WHO fortsatt Argentinas utmelding og presidentens kommentarer.