Argentinas GP: Tider og hvordan du ser årets andre løp i MotoGP

MotoGP-sesongen fortsetter, to uker etter åpningsløpet i 2025, der Márquez-brødrene skrev historie, med Marc Márquez i spissen som favoritt til å gjenerobre tittelen han vant syv ganger mellom 2013 og 2019.

For den andre løpshelgen flytter rytterne til Argentina, etter at president Javier Milei kuttet ned på antallet i fjor. Du kan følge det fra TNT Sports i Storbritannia, Canal+ i Frankrike, Sky og DF1 i Tyskland, Sky i Italia, DAZN i Spania, PlaySports i Belgia og 3 Sport i Danmark. Du kan lese hele listen over MotoGP-kringkastere her.

Når kan du se MotoGP Argentinian GP

I motsetning til Formel 1 i Australia, vil MotoGP denne helgen bli sendt nesten i "prime time" i Europa: løpet går på søndag ettermiddag.



Trening 1: Fredag 14. mars kl. 14:45 CET, 13:45 i Storbritannia



Trening 2: Lørdag 15. mars kl. 14:10 CET, 13:10 i Storbritannia



Kvalifisering 1: Lørdag 15. mars kl. 14:50 CET, 13:50 i Storbritannia



Kvalifisering 2: Lørdag 15. mars kl. 15:15 CET, 14:15 i Storbritannia





Sprint: Lørdag 15. mars kl. 19:00 CET, 18:00 i Storbritannia



MotoGP-løp: Søndag 16. mars kl. 19:00 CET, 18:00 i Storbritannia



Etter Argentina flytter MotoGP til Nord-Amerika, til Circuit of the Americas i Austin den 30. mars. Se hele MotoGP-kalenderen og alle lagene og førerne her.