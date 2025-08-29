Argentinas president flykter fra møte etter steinkasting fra demonstranter

HQ

Siste nytt om Argentina . President Javier Milei ble tvunget til å forlate et valgkampmøte i en forstad til Buenos Aires etter at demonstranter kastet steiner og andre gjenstander mot bilen hans, noe som økte spenningen i forkant av det viktige valget.

Presidentens talsperson Manuel Adorni delte et bilde på sosiale medier-plattformen X: "De kunne ha drept hvem som helst. De bryr seg ikke om menneskeliv, og de bryr seg enda mindre om landet. Slutt", sa han om demonstrantene.

Milei, sammen med søsteren og partimedlemmer, hadde vært i dialog med sine tilhengere da folkemengden ble fiendtlig innstilt, noe som førte til at han måtte trekke seg raskt ut.

Milei benyttet anledningen til å sette valget i et skarpt politisk lys, og mobiliserte sine tilhengere mot venstresiden. Observatører ser sammenstøtene som en refleksjon av utfordringene han står overfor når det gjelder å sikre seg støtte til valget senere i år. Følg som alltid med for ytterligere oppdateringer.