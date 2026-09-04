Argentinas president Javier Milei uttaler at det er «nødvendig å gjenvinne» Falklandsøyene fra Storbritannia

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Spenningen rundt Falklandsøyene tar igjen fart, da president Javier Milei i en nylig tale til det argentinske folket kunngjorde en rekke sanksjoner mot oljeselskaper som opererer utenfor øyene «under britisk okkupasjon» samtidig som han uttrykte et «behov for å gjenvinne» øyene som «tilhører Argentina».

Talen ble holdt i løpet av natten, og Milei understreket gjentatte ganger at Falklandsøyene holdes «under britisk okkupasjon» og at tiden er inne for det argentinske folket til å «stå sammen» og «vise en samlet front overfor verden».

Milei forklarer at det «ikke finnes noen annen vei» og at det er nødvendig å «handle raskt», ifølge Sky News. Når det gjelder oljesanksjonene, er man i ferd med å undertegne et dekret for å innføre sanksjoner mot de som driver virksomhet rundt Falklandsøyene. Dette ser ut til å være hovedbegrunnelsen bak Mileis nylige initiativ, ettersom det nylig ble oppdaget oljefelt utenfor kysten av Falklandsøyene, og kun to selskaper ser ut til å ville utnytte disse feltene snart – det ene er britisk og det andre israelsk.

Om Mileis tale signaliserer et forestående forsøk på å invadere Falklandsøyene, gjenstår å se, men det virker helt klart som om den i noen grad er drevet av den nylige satsingen på å sikre større oljeressurser – en innsats som USAs president Donald Trump ser ut til å ha satt i gang globalt.