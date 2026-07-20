Argentinas usportslige oppførsel: Motbydelig angrep fra Paredes og fornærmelse under feiringen

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Mens Spania feiret sin andre VM-tittel, ga de argentinske spillerne et eksempel på usportslig oppførsel og dårlige manerer, med et overfall fra spilleren Leandro Paredes og senere at hele laget vendte ryggen til de spanske spillerne under feiringen, noe som brøt det uskrevne protokollet.

Opptak fra fans og tilskuere viser at i det øyeblikket Rodri endelig løftet trofeet, vendte de argentinske spillerne ryggen til dem og så i stedet mot sine egne fans i publikum – noe som har vakt stor opprør.

Tidligere, da sluttfløyten gikk, konfronterte den argentinske midtbanespilleren Leandro Paredes den spanske forsvarsspilleren Eric García, som hadde gjort sin VM-debut som innbytter, og grep ham i nakken. Da Gavi kom for å hjelpe ham, angrep også Paredes og Thiago Armada ham og dro ham ned på bakken.

Argentinas trener Lionel Scaloni, som opptrådte langt roligere enn mange av spillerne sine, grep inn for å skille spillerne og unngå at det oppstod et større slagsmål. Men dette var ikke det eneste uprovoserte angrepet, da kameraene også viste at Nahuel Molina slo Rodri med en knyttneve da feiringen startet.