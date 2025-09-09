Den argentinske klubben som ble innblandet i et voldsomt slagsmål, klager til CONMEBOL for "urettferdig" diskvalifisering

HQ

20. august brøt det ut et brutalt slagsmål i Argentina, på Estadio Libertadores de América, hjemmebanen til Club Atlético Independiente, mot tilreisende fans fra Universidad de Chile, noe som resulterte i 22 skadde og 100 arresterte. Chilenske fans fra gjestenes sone på stadion kastet gjenstander mot de argentinske fansen, og de svarte med å invadere gjestenes sone. Ledere fra begge klubbene, og til og med politiske ledere fra Chile og Argentina, fordømte volden i fotballen, men fraskrev seg ansvaret og la skylden på supporterne fra den andre klubben.

Kampen, som var åttendedelsfinalen i CONMEBOLs søramerikanske cup, den nest høyeste turneringen mellom klubber i Sør-Amerika, sto 1-1 (2-1 til Universidad de Chile sammenlagt) da den ble avbrutt tidlig i andre omgang, og ikke ble gjenopptatt. CONMEBOL bestemte seg for å straffe Independiente hardt, og sendte laget ut av turneringen.

I dag har Club Atlético Independiente sendt ut en uttalelse til CONMEBOLs president, Alejandro Domínguez, der de beskriver avgjørelsen som urettferdig, ensidig og politisk, en "fornærmelse mot minnet til millioner av fans som med oppofrelse og lidenskap har bygget opp storheten på dette kontinentet".

"Vi må se og føle hvordan en gruppe tilreisende fans, som kom til vårt stadion med den klare hensikt å angripe våre fans, sikkert feirer i dag at deres voldshandlinger har resultert i at deres lag har kvalifisert seg."

"Å bare tilgodese den ene siden sender et farlig budskap med tanke på omfanget av volden. Derfor vil vi be de argentinske klubbene og spillerne deres om den støtten de kan komme til å trenge en dag, fordi denne presedensen, og forhåpentligvis tar vi feil, fører oss mot et mørkt sted for fremtiden for rettferdig konkurranse."