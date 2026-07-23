Argentinske fans vender ryggen til den spanske artisten Rosalía på grunn av en kortvarig glipp på sosiale medier; noen oppfordrer til boikott og refusjon

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Den spanske superstjernen Rosalía skal starte en ny konsertturné i Argentina 1. august, med fire konserter på Movistar Arena i Buenos Aires som start. Men etter et innlegg hun delte på sosiale medier, «avskriver» tusenvis av argentinske fans artisten, mange prøver å få tilbakebetalt billettene sine, og noen presser til og med på for en fullstendig boikott av den spanske artisten.

Rosalía delte en video av den nå populære influenceren Mia Khalifa, som lytter til « La Perla, en av de mest kjente sangene på Rosalías siste album LUX. Khalifa heiet på Spania under VM, og i videoen la hun ut «hvordan livet høres ut nå som « perlas har blitt slått», med flere spanske flagg, mens hun gladelig synger Rosalías sang, der «las perlas» refererer til det argentinske fotballaget, og feirer deres tap.

Mange argentinske fans oppfattet denne videoen som nedsettende og som en hån mot det argentinske landslaget og dermed mot hele Argentina, og tusenvis av kontoer på sosiale medier kritiserte og fornærmet henne og oppfordret til boikott av den spanske sangeren i den fortsatt opphetede stemningen etter VM-finalen.

Rosalía slettet raskt innlegget, men det hadde allerede blitt sett av millioner av hennes følgere: skaden var allerede skjedd, så hun la ut en unnskyldning på Instagram. «Jeg klikket på ‘del’ fordi La Perla spilte, og jeg leste ikke engang hva det sto – min feil. Beklager», skrev Rosalía med Argentinas flagg i bakgrunnen, og la til at hun bare har kjærlighet til Argentina.