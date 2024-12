Argonaut-grunnlegger: "Saturn er i seg selv et veldig bra system, og kraftigere enn PlayStation."

HQ

Hvis du synes den såkalte konsollkrigen er opphetet og stormfull i dag, er det en sommerbris sammenlignet med hvordan det var på 90-tallet, først mellom Mega Drive og Super Nintendo, og deretter mellom PlayStation og Saturn.

Ettersom sistnevnte var en kommersiell flopp (knapt ti millioner solgte enheter) og generelt et mareritt å utvikle spill til, ble den ofte ansett som mindre kapabel enn PlayStation - en oppfatning som fortsatt gjelder i dag. Argonaut-grunnleggeren Jez San vet imidlertid mer om retro-maskinvare enn så å si alle andre, etter å ha skapt klassikere som blant annet Star Glider og Star Fox, og han har et helt annet syn på saken.

I et intervju med My Life in Gaming forklarer han at Saturn faktisk var den mest kapable av de to, men begynner med å beklage hvor vanskelig det var å lage spill til den :

"Saturn var kraftigere, den burde ikke ha vært vanskeligere å utvikle for.

Du gjør en porting, så om noe prøver du å få det til å se ut som PlayStation, og det er det som er vanskelig."

Bortsett fra denne mangelen er det imidlertid bare lovord om Segas klassiske konsoll, og han fortsetter :

"Men Saturn i seg selv er et veldig bra system, og kraftigere enn PlayStation ... den var eksepsjonelt mye kraftigere enn PlayStation på den tiden, men vi hadde bygget den for PlayStation, og Saturn-folkene måtte gjøre den så nærme den som mulig."

Hva tror du? Var Saturn faktisk den kraftigste av de to?

Takk Time Extension