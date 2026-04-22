Århundrets rettssak begynner 28. august med utgivelsen av Coyote vs. Acme

HQ

Historien bak filmen Coyote vs. Acme er en av de mest bisarre i moderne filmhistorie, og likevel ser det ut til at den vil få en lykkelig slutt likevel.

Filmen skulle opprinnelig filmes, ferdigstilles og være klar for lansering i 2023, men eierne hos Warner Bros. Discovery la den på hylla for å få et skattefradrag på 30 millioner dollar, og på det tidspunktet tydet alt på at ingen mennesker (eller tegneseriefigurer) noen gang ville høre om den igjen. Og så skjedde miraklet.

En kampanje i sosiale medier og det konstante presset fra skaperne førte til at WB åpnet skuffen og tillot søket etter en ny distributør for filmen til Ketchup Entertainment dukket opp i mars i fjor, og løpet for utgivelsen av Coyote vs. Acme begynte. Og i dag har vi mottatt den offisielle traileren for komedien.

Ved hjelp av animasjon blandet med live-action-skuespillere, i den fantastiske subsjangeren som ble banebrytende av Who Framed Roger Rabbit, følger handlingen en Wile E. Coyote, stadig beseiret av Road Runner, som til slutt bestemmer seg for å ta hevn på selskapet som solgte ham alle gadgets som mislyktes, forsøk etter forsøk. For å gjøre det får han hjelp av en advokat som spesialiserer seg på rettssaker mot det kriserammede selskapet, Kevin Avery, og alle mulige Looney Tunes-figurer som spesielle gjester.

Selv om premisset ikke høres så interessant ut, er sannheten at traileren har fått oss til å le et par ganger, så sett av 28. august i kalenderen hvis du vil få med deg en av sommerens morsomste filmer.