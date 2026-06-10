Ariana Grande og Ethan Slater har i stillhet avsluttet forholdet etter nesten tre år

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Popstjernen og skuespilleren Ariana Grande og skuespilleren Ethan Slater har gått fra hverandre etter mer enn tre års forhold. Paret møttes første gang på settet til Wicked, hvor Slater spilte munchkinen Boq og Grande spilte den gode heksen Glinda.

En kilde fortalte People at parets separasjon var «minnelig», og at selv om de prøvde å få de travle timeplanene sine til å fungere, virket det som om det rett og slett ikke var bærekraftig.

«Det er minnelig, de brukte mye tid og tenkte nøye gjennom det og bestemte seg for å gå hver sin vei. De er fortsatt venner og støtter hverandre veldig. De har vært stille sammenbrudd i flere måneder,» sa den anonyme kilden.

Grande, 32, jobber for tiden med en ny turné, og har et nytt album som slippes 31. juli. Slater, 34, avsluttet sine opptredener i off-Broadway-stykket Marcel on the Train, som han var medforfatter til og spilte i. Slater spilte nylig rollen som Thomas Godolkin i Gen V, og gjentok selvfølgelig rollen som Boq i Wicked: For Good.