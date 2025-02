Ariana Grande vil at filmstudioer og plateselskaper skal støtte unge artister med terapi

HQ

Popsanger og Wicked-stjerne Ariana Grande har tatt til orde for at unge stjerner bør få mer støtte når de begynner å bli berømte. Sangeren og skuespilleren mener at filmstudioer og plateselskaper bør tilby terapi for unge artister i kontraktene sine.

I podcasten WTF with Marc Maron sa Grande at plateselskapene "[har sett hvordan berømmelse] kan påvirke folk på en negativ måte ... de bør være ansvarlige for å beskytte deg mot det."

Grande slo selv gjennom som barnestjerne i Nickelodeons Victorious, og har sannsynligvis hatt sine egne problemer med å tilpasse seg berømmelsen. Nylig, under Grammy-utdelingen, uttalte Chappell Roan seg også om unge artister og hvordan de burde få bedre støtte fra plateselskapene sine.

Selv om det selvfølgelig er fordeler med å bli berømt, har vi sett flere og flere mennesker i musikk- og filmbransjen snakke om hvordan berømmelsen har påvirket deres mentale helse. Tror du det er en god idé å tilby terapi for å bekjempe dette?

