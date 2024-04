Jeg elsker å oppdage spennende indieperler som gjør ting på en litt annen måte enn de trygge AAA-titlene, der aksjonærene må være fornøyde med salgstall på et tosifret millionbeløp. I jakten på disse indieperlene hender det at man bommer - og Ario er et av disse tilfellene. Spillet ligner en uferdig teknisk demo og er et av de dårligste spillene jeg har spilt på lenge.

Før vi dykker ned i Ario s meritter, la oss ta et lite skritt tilbake. Vi har å gjøre med et action-plattformspill der du tar på deg rollen som en gutt ved navn Ario som legger ut på en farefull reise for å redde sin savnede mor fra et land plaget av forbannelser. På overflaten minner det meg om klassiske 90-tallsspill i samme sjanger, for eksempel Pandemonium! blandet med litt klassisk Prince of Persia - og det høres faktisk ganske bra ut.

Gameplayet er tradisjonelt 2,5D-plattformspill, der du typisk løper fra venstre til høyre, hopper fra vegg til vegg, fra plattform til plattform og bekjemper fiender. Og allerede her tar vi et lite skritt fremover igjen. Problemet her er at det føles veldig uferdig og ekstremt klønete, på grunn av veldig upresis kontroll. Ario kan løpe fort, men det er ingen treghet i ham - i det øyeblikket du slipper analogspaken, står han stille. Det er litt vanskelig å beskrive, men det ser helt tåpelig ut.

En annen ting er at Ario kan slå inn dører, men bare hvis du står på riktig sted. Hvis du står på feil sted, snubler han inn i døren i stedet, og det ser også dumt ut. Han kan også gjøre et kast for å unngå fiender, feller eller noe annet, men dette kastet kan bare gjøres hvis det er nok plass - hvis det ikke er det, snubler han i stedet inn i fienden, snubler i fellen, og som den skarpsindige leser sikkert kan regne ut, er det ikke særlig bra i det hele tatt. På grunn av disse helt uferdige mekanikkene føles spillet veldig klønete og upresist.

Alt dette "krydres" med noen utrolig kjedelige sekvenser der du tar kontroll over store stasjonære armbrøster eller ballistaer. Her må du nedkjempe små horder av fiender, og du kan sikte pilen mot målet nesten i sakte film. Jeg tror det er disse sekvensene folkene bak spillet mener når de i beskrivelsen av spillet skriver at dette er et "pulserende 2,5D-actioneventyr med et snev av tårnforsvar". Men jeg er ikke så sikker.

Dessverre slutter det ikke her. Da jeg startet spillet, startet det på persisk, noe som betyr at jeg ikke kunne lese spillets menyer. Jeg måtte gjette meg frem til hvor innstillingene var for å endre språk. Da jeg endelig fant innstillingene, var det ganske enkelt, for det eneste jeg kunne justere var språket. Det er ingen måte å justere kontrollene på, ingen måte å justere undertekstene på, ingen måte å skru opp eller ned musikken, lydeffektene eller for den saks skyld noen måte å justere lydsporet på. Dette hadde vært fint, ettersom lydsporet er helt ute av balanse. Noen lydeffekter (ikke alle) ser ut til å være dobbelt så høye som resten av lydsporet, og noen lydeffekter er til og med litt forsinket i forhold til det som skjer på skjermen.

På toppen av det hele opplevde jeg feil der jeg bare kunne løpe til høyre, men jeg kunne løpe gjennom alle hindrene i spillverdenen og til slutt ut i ingenting. Andre ganger kjørte jeg meg fast i omgivelsene eller til og med mellom en fiende og en vegg, og så ble man sittende fast der fordi verken karakteren min eller fienden kunne treffe den andre fordi spillet ble forvirret av å være så nærme. Dette resulterte i at man måtte starte på nytt fra siste sjekkpunkt. Til slutt opplevde jeg at undertekster satt fast lenge etter at de ble vist, at det var stavefeil i både hjelpetekster og undertekster, og andre ganger var teksten rett og slett grammatisk feil engelsk.

Ario er ikke noe pent spill. Grafikken varierer fra rimelig til direkte stygg, og det hjelper ikke at animasjonene er stive og klønete. Den papirtynne historien fortelles via noen ganske godt tegnede sekvenser, men det virker som om to illustratører kan ha tegnet disse sekvensene, siden de består av to litt forskjellige stiler.

Det er ikke lett å utvikle spill - spesielt ikke for små indieutviklere. Men i min tid som anmelder har jeg fått tilsendt tidligere versjoner av spill som virket betydelig mer ferdige enn det Ario gjør. Og enten man er AAA-utvikler (*hysj*CD Projekt RED*hysj*) eller indieutvikler, må man leve opp til en viss standard når man tilbyr et produkt som man forventer at kunden skal betale penger for. Ario er ikke i en tilstand der det er klart til å legges ut for salg og kan derfor ikke anbefales på noen måte - ikke engang til den lave prisen på under 10 pund.