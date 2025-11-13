Aristide Barraud, rugbyspiller som ble såret i angrepene i Paris i 2015: "Min største glede og stolthet er å ha gjenoppbygget et liv"

HQ

Aristide Barraud, tidligere profesjonell rugbyspiller fra Mogliano SSD, var en av de 413 personene som ble skadet under terrorangrepene i Frankrike 13. november 2015. Han ble skutt i lungene og beinet da han beskyttet søsteren sin, som også ble såret, på restauranten Le Petit Cambodge, der 13 mennesker døde. De overlevde begge to, men det påførte ham store skader som hindret ham i å komme tilbake til sin profesjonelle idrettskarriere.

Ti år senere sier Barraud imidlertid at han føler seg helbredet, både mentalt og fysisk: "Det jeg tenker på er at jeg er veldig stolt og glad for å leve et normalt liv i dag, for å ha klart å legge hendelsen bak meg, for å ha klart å gjenoppbygge et liv, for å ha et miljø som aldri snakker med meg om det", sa Barraud, 36 år gammel, til Marca på tiårsdagen for angrepene.

"Disse hendelsene tok for mye plass, og i dag er det ikke lenger tilfelle, så min største glede og min største stolthet er at jeg har klart å bygge opp igjen et liv utenom det".

Barraud sier at han aldri tenker på angrepene, og at han ikke fulgte rettssaken fordi han ikke følte "verken behov for oppreisning eller sannhet, siden jeg hadde søkt min oppreisning og min sannhet andre steder enn i rettssaken", men at han likevel vitnet fordi han har en sterk tro på sitt lands rettferdighet.

"I dag ser jeg rugby uten sorg eller anger fordi jeg prøvde"

Nå har han gjenoppfunnet sin karriere som kunstner, forfatter og fotograf: I 2017 ga han ut boken "Mais ne sombre pas" om angrepene, men livet hans er nå "langt unna angrepene". I mars neste år skal han og søsteren (akrobat) for første gang stå på en stor scene med et show som ikke har noe med angrepene å gjøre.

Han forsøkte å komme tilbake til rugby i 2017, men "kroppen hans var ødelagt". Han føler fortsatt smerte, "kroppen min er veldig skadet: "Jeg vil si at jeg har lært meg å leve med den fysiske smerten, som er en annen type smerte enn en rugbyspillers, men jeg trenger rutiner, så jeg har rutiner for idrett, yoga, svømming, tøying ... Kroppen min sliter ofte, men det er ulempen med å være i live. Så jeg foretrekker det fremfor å ikke være i live. Jeg aksepterer det."

Og selv om han aldri kom tilbake i karrieren, er han fortsatt involvert i rugby: Han jobber med L'Équipe eller Le Monde for rugbyfotografier og følger og beundrer dagens franske landslag. Og fremfor alt føler han seg stolt over å ha prøvd: "I dag kan jeg se på rugby uten tristhet, uten anger, fordi det at jeg prøvde å komme tilbake på banen til tross for de alvorlige skadene mine har gjort at jeg kan leve uten å lure på om jeg kunne ha klart det. Jeg tenker ikke på "hva om", og jeg har fred i sinnet fordi jeg gikk hele veien.

Skadene jeg pådro meg har ingenting med meg å gjøre; de skyldtes en ulykke, og jeg gjorde alt jeg kunne for å holde meg i live og komme tilbake på banen: Jeg oppnådde det første, ikke det andre, men jeg gjorde alt jeg kunne, og det gjør at jeg i dag kan leve med fullkommen ro."

Videre lesning: Slik utspilte hendelsene seg på Stade de France 13. november 2015: ros for kameratskapet mellom franske og tyske spillere

En annen rugbyspiller hjalp ham: "Det virker umulig"

Faktisk kan man si at rugby reddet livet hans, for det var en annen rugbyspiller og lagkamerat, Serge Simon, som var den første som hjalp ham etter å ha blitt skutt. "Hvis en manusforfatter hadde skrevet det i en film, ville ingen trodd på det, for det virker umulig. Det skjedde faktisk i en by med millioner av mennesker, og den personen som sto meg nærmest, var en tidligere rugbyspiller jeg kjente, som hadde spilt for samme klubb som meg. Vi er fortsatt veldig gode venner i dag. Jeg er veldig glad i ham, han er viktig for meg, og jeg vet at jeg er viktig for ham."

Barraud innrømmer at det har gitt ham psykiske ettervirkninger utover den fysiske smerten: "Jeg har mer angst, mer frykt, jeg blir rett og slett mye raskere sliten psykisk og fysisk, men jeg har tilpasset livet mitt til det, så det er ikke noe problem", og han er glad og spent på alle de nye prosjektene sine ... og det nye, lykkelige og tilfredse livet han har bygget opp.