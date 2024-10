Arizona Sunshine Remake Anmeldelse: nå med mer hjerne og plystring

HQ

Ja, tro det eller ei, det finnes allerede noe slikt som virtual reality-klassikere. Og dermed gir en nyinnspilling av en gammel kjenning full mening. Åtte år i VR er nemlig ganske lang tid, og teknologien utvikler seg raskt og brukerne hungrer fortsatt etter mer og bedre. Arizona Sunshine Remake slippes i dag, og når du kommer fra originalen fra 2016, kan du se forskjellen. Det ble raskt en representant for VR i spill med sin humor, innlevelse og rene zombiemoro, så jeg vil nok plassere det på min topp 5 over "gamle" VR-spill som fortjener en moderne versjon.

Det er noe cheesy og dumt over det hele, som gjør premisset til noe arkadeaktig for alle (voksne) målgrupper, mer enn et skummelt survivor horror-spill, som du vet kan bli veldig intenst i VR. Og det konseptet er noe som nå ser seg selv forbedret med både oppgradert grafikk, moderne kontroller og en smule mer tilgjengelighet.

Nostalgibriller kan få brukere av originalen til å huske Arizona Sunshine som noe mer stemningsfullt og litt realistisk, men saken er at spillet er, og til og med var, like stygt som sine egne udøde mennesker. Teksturene var uskarpe, modellene var low-poly, og det hele var ganske flatt, med lite eller ingen belysning som bidro til volum. Men det var tidlige PC VR-tider, for ikke å nevne PS4s PS VR og tre år før den første Oculus Quest.

Arizona Sunshine Remake ser mye bedre ut, naturlig nok. Det er ikke det vakreste eller mest stemningsfulle zombiespillet du kan spille i 2024 i VR, men det ser ut som det skal. Det føltes imidlertid mindre forbedret enn jeg forventet, ettersom jeg spilte på PS VR2 på Gamescom (og snakket med utviklerne), som er det nærmeste PC VR på en kraftig rigg, og dermed betyr en nedgradering til den frittstående Meta Quest 3 jeg nå brukte til denne anmeldelsen. Men i tillegg til det lavere antallet poly, shaders og res i teksturer, ser det ganske skarpt ut, hvis du skjønner hva jeg mener. Som om det er troskap til det, og kanter ser skarpe og klare ut, og det kjører jevnt, noe som er et must her.

Originalen kunne også bli en bugfest, mest på PS VR, mens Arizona Sunshine Remake er en mye mer polert opplevelse. Lite eller ingenting brøt innlevelsen min, bortsett fra et og annet flimrende objekt eller en irriterende glitch der jeg ble sittende fast ved bagasjerommet på en lastebil mens jeg lette etter kulemagasiner, bare for å se hvordan et par Freddies klorte meg litt i ansiktet før jeg endelig klarte å bevege meg. Det er en hel del klipping med lik og slikt, men det føles "naturlig" innenfor den typen spill dette er.

Og hvordan føles det moderne? Jeg likte kontrollene. De er basert på den fortsatt ferske Arizona Sunshine 2, og du kan gjøre og føle mange ting som ikke var der i originalen fra 2016. Nærkampvåpen er tilfredsstillende, selv om de ikke er de mest fysisk virkningsfulle der ute i VR-verdenen, og du kan nå ta tak i zombier og flytte / kaste dem rundt. Elementene i verden er også mye mer interaktive, noe vi tar for gitt i dagens VR. Ikke bare det å åpne døren eller skuffen, men også det å knuse glasset, ta tak i boksen, berøre overflaten. Og ja, gjøre du-vet-hva med lighteren, sigaretten og din egen pust. Dessverre, så vidt jeg forstår, fungerer samlemasker på samme måte som før: du finner dem rundt omkring, de ser ut som åpenbare hemmeligheter for ferdigstillere, men de ser ikke ut til å bli tatt i betraktning, eller for å legge til noen spesialeffekter, noe som ville være ganske kult.

Gunplay har også blitt forbedret. Det kan ha vært den lavere oppløsningen eller dårligere bevegelsesmaskinvare i gamle dager, men jeg kunne ikke sikte like nøyaktig som jeg kan nå. Jeg bestemmer også hvordan jeg holder hvert våpen, enten det er de større tohåndsgeværene og lignende, eller enhåndsgeværene og revolverne (så lenge jeg ikke bruker to hender på den mest passende vestlige måten), der jeg bruker den andre hånden for å forbedre stabiliteten. Granat- og kastefysikken virker litt for overdrevet for meg, men alt i alt føles det som betyr noe bra, og så bidrar de moderne tilgjengelighetsalternativene bare til brukervennlighet og innlevelse.

Så alt i alt er det ikke det mest avanserte VR-skytespillet, ettersom det tross alt er en tilpasning av originalen, og likevel føltes det på en eller annen måte bedre for meg enn fjorårets Arizona Sunshine 2. Det er heller ikke den flotteste av samme grunn, og du finner det beste fra begge verdener hvis du klarer å spille på PC VR ... men med et trådløst headset. Men til under 30 dollar inkludert all DLC, eller som en 10 dollar-oppdatering for de som eier det første spillet, vil jeg si at du ikke kan gå galt når det gjelder VR-zombier, så lenge du ikke er ute etter dybden, eller blusset, eller avanserte håndbevegelser på The Walking Dead: Saints & Sinners, Resident Evil 4 eller Village, eller det kommende Metro Awakening VR.

VR gjør nok et comeback i årets 4. kvartal, et av mange etter nok en nedtur (og en skuffende prestasjon av PS VR2), og selv om vi vet at det ikke kommer til å bli for alvor ennå, at det ikke kommer til å etablere seg i mainstream slik det så ut til at det ville skje etter Quest 2, kan det faktum at vi får denne oppdaterte opplevelsen bare være gode nyheter. Det fikk meg hekta, det fikk meg til å le, det fikk meg til å røyke som en 90-tallsfilmskuespiller mens jeg hodeskjøt dusinvis av Freddies midt i et lemlestet rot, og nå vil jeg fortsette å spille i co-op for to spillere. Kom igjen, og kom igjen Metro VR, kom igjen Gundam-anime, kom igjen All on Board spillene, og mer!