Ark II forsinker lanseringsvinduet til 2028

Fremtiden til Ark-franchisen er ikke i sin sterkeste tilstand i horisonten akkurat nå. Snail Games, utgiveren av det Wildcard-utviklede spillet, har i et møte med sine investorer avslørt at oppfølgeren til den langvarige tittelen, kunngjort under The Game Awards i 2020, nå flytter utgivelsen til det fjerne og brede utgivelsesvinduet i 2028. Tittelen vil bli innledet i slutten av 2027 av Legacy of Santiago-utvidelsen for den nåværende Ark: Survival Ascended.

Ti år etter utgivelsen av den opprinnelige Ark-delen fortsetter tittelen å trekke spillere til sin verden av overlevelse og dinosaurer, hvorav denne oppdaterte versjonen ble utgitt i 2023 ved hjelp av Unreal Engine 5. Ark Survival Ascended har solgt over fire millioner eksemplarer på tvers av PC, Xbox Series og PS5, og har et veldig aktivt moddingfellesskap, med over 5000 moddere som allerede har gitt ut. Det virker derfor sannsynlig at spillet vil fortsette å vokse frem til utgivelsen av denne fremtidige DLC-en i slutten av 2027, som ifølge rapporten vil legge grunnlaget for både narrativ og spillmekanikk for Ark II.

Vil du kunne vente ytterligere tre år før du spiller Ark II?