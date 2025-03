ARK: Survival Evolved avduker neste utvidelse på GDC ... med en fullstendig AI-skapt trailer

HQ

Uansett hva vi synes om det, må vi akseptere at kunstig intelligens allerede har gjort sitt inntog i den kreative prosessen innen film, musikk og, selvfølgelig, videospill. Steam innførte nylig en ny policy for publisering av spill på plattformen, som innebærer at alle spill som har gjort bruk av kunstig intelligens på noen som helst måte i et hvilket som helst stadium av produksjonen, må få en advarsel på spillets kjøpsside. Og dette påvirker ikke bare indiespill med stramme budsjetter: vi snakker om giganter som Call of Duty: Black Ops 6, som har måttet legge til teksten. Det spiller ingen rolle om bruken knapt er merkbar, den må vises. Og det er derfor vi forestiller oss at Wildcard, når vi ser på traileren nedenfor, må legge til underteksten til ARK: Survival Evolved. I det minste hvis videoen gjenspeiler det endelige arbeidet.

Studioet viste frem ARK: Survival Evolveds kommende utvidelse, kalt Aquatica, med en trailer på GDC. Den vil utforske undervannsmiljøer, med nye skapninger og materialer å utforske, jakte og forske på. Så langt så bra, men det er ikke vanskelig å se at hele traileren, fra fortellingen til lyden til det visuelle, er skapt ved hjelp av generativ AI.

Dette har provosert en enstemmig avvisning fra brukere på sosiale nettverk, fora og til og med på Steam-spillsidens eget Steam Meeting Point. Spillerne kan rett og slett ikke tro at man har valgt å presentere spillets kommende innhold på denne måten, og det mangler ikke på mistanker om at mye av dette antatte (betalte) innholdet vil være skapt av AI, og at det vil bli betalt for det.

Hva synes du om ARK: Survival Evolveds nye innhold, og hvordan tror du dette setter presedens for fremtidig spillutvikling?