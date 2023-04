ARK: Survival Evolved-remaster kommer til PC, PS5 og Xbox Series

Studio Wildcard skuffet åpenbart mange fans ved å bekrefte at Ark II har blitt forsinket til slutten av 2024 i kveld, men vi får fortsatt en liten smakebit på hva som venter om noen måneder.

Fordi studioet fulgte de dårlige nyhetene med noen gode, da utviklerne ønsker å gjøre seg kjent med Unreal Engine 5 ved å lage en ARK: Survival Evolved-remaster for PC, PlayStation 5 og Xbox Series. Den heter ARK: Survival Ascended, og skal lanseres i slutten av august. Denne versjonen vil inkludere grunnspillet, The Island, Scorched Earth, Survival of the Fittest og alle "Non-Canon" DLC-kartene (vil bli lagt til over tid). Utvidelsene vil bli solgt separat i pakker.

Når det gjelder de visuelle oppgraderingene denne remasteren vil tilby kan vi se frem til Unreal Engine 5s Nanite-, Lumen- og RTXDI-teknologi, dynamisk vann, interaktiv natur, flerspiller og mods på tvers av plattformer, og livskvalitetsendringer som et oppdatert minikart, nytt tredjepersonskamera, et ping-system og en drøss med andre ting som vil bli avslørt nærmere lanseringen og funnet her.

Gode nyheter over hele linja, ikke sant? Ikke helt, ettersom ARK: Survival Evolveds siste innholdsoppdatering blir tilgjengelig i juni før spillets offisielle servere stenges i august. Ikke akkurat katastrofale nyheter når det virker som om det store flertallet spiller singleplayer eller på andre typer servere i disse dager, men fortsatt litt trist.