Ark: The Animated Series' andre sesong har blitt utsatt til 2026

Hvis du fikk med deg den første episoden av Ark: The Animated Series i 2024 og har lurt på hvor pokker den andre sesongen/delen er blitt av, har vi en oppdatering på denne fronten å dele.

På sosiale medier har det nå blitt bekreftet at seriens andre serie med episoder har blitt forsinket, og at disse nå vil ha premiere en gang i 2026. Vi har ingen grunn eller fast dato å legge til, bare et raskt teaserbilde med Helena og en kommentar som takker fansen for at de er tålmodige.

"Hun vil ikke gå forsiktig inn i den gode natten... Helena går opp i nivå for å lære sannheten i #ARKTheAnimatedSeries del 2. Slippes nå i 2026 (takk for tålmodigheten!)."

For de som ikke kjenner til denne serien, er sammendraget omtrent som man kan forvente av en Ark -filmatisering: "En paleontolog fra det 21. århundre gjenoppstår på en mystisk øy befolket av dinosaurer og andre utdødde skapninger, og kjemper for å overleve!"