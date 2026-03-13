Ark-utvikler hevder at Vin Diesel pleide å spille Survival Evolved "like mye som enhver Ark-proffspiller"

HQ

Da Ark 2 ble avduket og det ble avslørt at Vin Diesel skulle være involvert i prosjektet, var det mange som ble overrasket over at Fast and Furious-skuespilleren var interessert i et overlevelsesspill med dinosaurer. Men grunnen til Diesels engasjement ser ut til å dreie seg om det faktum at skuespilleren virkelig liker å spille Ark, noe Studio Wildcard-medgrunnlegger Jeremy Stieglitz forklarte til PC Gamer.

På spørsmål om Diesels kjærlighet til Ark, understreket Stieglitz: "Diesel, spesielt på den tiden, spilte veldig mye Ark. I Survival Evolved-dagene spilte han det like mye som enhver Ark-proffspiller ville gjort. Hundrevis og hundrevis og hundrevis av timer. Han og barna hans, partneren hans, [de var] virkelig gode i spillet. De spilte alle kartene, de kjente til alle feilene, de kjente til alle utnyttelsene. De hadde sin egen stamme."

Stieglitz fortsetter deretter med å diskutere hvordan Diesels Ark 2-karakter vil passe inn i spillet, og forklarer at karakteren til Santiago faktisk eksisterte før Diesel ble involvert, og at den ble justert for å passe til skuespillerens arketype. Det nevnes at "karakteren ble opprinnelig skrevet som en nerd, og vi tenkte at... ja, det kommer ikke til å fungere. Han skal være en skikkelig tøff, fantastisk nerd som kan slå ned hvem som helst?"

Når alt dette er sagt, ser det ikke ut til at Diesel faktisk vil være altfor involvert i Ark 2 når den kommer, ettersom vi også blir fortalt at bare en håndfull replikker har blitt spilt inn av skuespilleren, hvorav de fleste er for teaser-traileren og den animerte serien. Dette kan endre seg etter hvert som arbeidet med Ark 2 skrider frem, men å dømme etter Stieglitz' kommentarer så langt, er det ikke en hel haug med replikker fra Diesel som ligger gjemt et sted og venter på å bli brukt.