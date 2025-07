Arkade-design møter mobilspill: Scrap Divers snur ting på hodet

La oss være ærlige. Mobilspill har ikke det beste ryktet. På Google Play og Apples App Store er det så godt som ingen adgangsbarrierer, og det har ført til en endeløs strøm av mer eller mindre elendige titler som ser ut til å eksistere utelukkende for å bombardere deg med annonser eller stjele dataene dine. I tillegg til spill som er direkte villedende, finner vi også spill fra store produsenter som leverer det de lover, men som samtidig bruker alle psykologiske knep for å lokke spillerne til å bruke penger på mikrotransaksjoner.

I et slikt støyende digitalt loppemarked kan det være utrolig vanskelig for mindre utviklere som faktisk ønsker å lage gode spill, å bli hørt og sett. Spesielt siden de i den harde kampen om brukernes flyktige oppmerksomhet ikke bare må konkurrere med andre spill, men også med varsler fra andre apper, samtaler fra bestemødre og meldinger fra venner. Likevel er de der ute, de små utviklerne som kjemper for å slå gjennom på mobile plattformer. Og kanskje ta det neste steget til konsoller.

Det er konkurranse om oppmerksomheten på mobile enheter, der man ofte må tenke utenfor boksen for å skille seg ut.

Autoløper-sjangeren snudd på hodet

En av disse utviklerne er danske Gearhead Games, som holder til i Solrød Strand ved Køge Bugt. Det lille studioet består av duoen Nicolai Danielsen og Constantine Berg, og til tross for sin begrensede arbeidsstyrke har de likevel fem spill tilgjengelig på mobile enheter. På Google Play, der de fleste anmeldelsene ligger, scorer spillene mellom 4,3 og 4,8 (av 5), og deres mest nedlastede spill, Retro Highway, har over en halv million nedlastinger.

I fjor lanserte studioet sin hittil mest ambisiøse tittel, en endeløs løper kalt Scrap Divers. Sjangerbeskrivelsen er imidlertid litt misvisende. For du løper ikke. Du faller. Og ikke engang med fallskjerm, som i spillet Sky Diver som du kanskje husker fra de gamle Nokia-telefonene. Nei, det er fritt fall. Som i God of War III, der Kratos på et tidspunkt stuper ned i et tilsynelatende endeløst hull og må unngå alle slags hindringer. De stakkars robotene i Scrap Divers har imidlertid ikke den greske krigsgudens robuste fysikk, og de har heller ikke magiske vinger til å dempe fallet. Til gjengjeld er de masseproduserte, og en ny står alltid klar til å ta over.

"Vi har jobbet med auto-runner-sjangeren før og ville utfordre oss selv med en ny vinkel - bokstavelig talt - så ideen om å snu det hele på hodet og la spilleren falle i stedet for å løpe kom raskt", forklarer spilldesigner Nicolai Danielsen om spillets premisser.

Scrap Divers snur opp ned på auto-runner-sjangeren.

Veien til konsoll

Et unikt premiss er en god start, men langt fra komplett på mobile plattformer, der brukerne raskt går videre til neste spill og avinstallerer hvis du ikke holder på oppmerksomheten. Gearhead Games har derfor designet 15 forskjellige roboter, hver med sine egne unike egenskaper som gradvis kan låses opp, samt åtte forskjellige miljøer med unike hindringer.

Resultatet ble et spill med ca. 5-6 timers spilletid uten bruk av kunstige barrierer og halvhjertet fyllstoff for å forlenge spilletiden. Dette er spesielt gunstig for spillet, siden det tok spranget til konsoll allerede i mars.

"Scrap Divers var opprinnelig ikke ment for konsoll, men under utviklingen innså vi at en kontroller faktisk passer ganske godt til spillet - spesielt joysticken fungerer veldig bra til å styre de fallende robotene, litt som i et flyspill. Så overgangen var overraskende enkel, og vi var heldige at kontrollene kunne overføres uten å endre selve spillopplevelsen."

"Elementet med at robotene mister lemmer, var ikke med fra starten. Det oppstod faktisk som en naturlig forlengelse av animasjonssystemet."

Selv om Scrap Divers nå er tilgjengelig for konsoller, bærer deler av designet fortsatt preg av sin mobile opprinnelse. Det gjelder blant annet musikken, som er skapt av studioets faste samarbeidspartner Mikhail Rublyov.

"Vi ba ham om å lage et lydspor som kombinerer slagkraftig 8-biters perkusjon med surfrockgitarriff for å gi spillet en litt offbeat og energisk stemning som matcher tempoet og stilen. Grunnen til at det ikke er så mange forskjellige melodier, er faktisk delvis praktisk, siden de fleste mobilspillere uansett har lyden slått av."

Robotene trenger i det minste ikke å bruke energi for å løpe. Ellers har de ikke så mye å glede seg over.

En dyster, men underholdende fremtid

"Fremtiden ... suger." Det er alt du får vite om universet i Scrap Divers, men det er også alt du trenger å vite. Den tilsynelatende postapokalyptiske verdenen er kun befolket av roboter, og det eneste menneskelige som er igjen er deres rå sadisme, de morer seg med å kaste hverandre ned i endeløse hull. Til tross for det øde universet utstråler spillet fortsatt liv, takket være livlige sprites og enkle, men effektive effekter som gir følelsen av fritt fall.

"Etter suksessen med Retro Highway har vi holdt fast ved målet vårt om å kombinere klassisk arkadeestetikk med moderne spill. Grafisk sett har vi tatt retroutseendet på alvor. Det er ingen 3D-elementer i spillet, hele dybdefølelsen er skapt ved hjelp av teknikker fra 90-tallets "super scalers", der 2D-elementer forvrenges, skaleres og legges i lag. Noen av elementene våre består faktisk av mer enn 30 individuelle lag, som alle er håndtegnet", forklarer Danielsen om spillets grafiske stil.

"Når det gjelder reklame, er det i praksis umulig å overleve på mobilmarkedet med et betalt spill, med mindre du allerede er et stort navn."

Den gammeldagse arbeidsmetoden førte også til en av spillets mest unike mekanikker ved en tilfeldighet. Når de stakkars robotene faller, kan de få kroppen revet i stykker. Dette påvirker selvsagt balansen deres. Men så lenge den sentrale CPU-en ikke går i stykker, har du fortsatt en sjanse og kan håpe på en power-up som reparerer roboten din.

Nær-døden-opplevelser kan føre til avkappede lemmer. Men disse robotene er ikke programmert til å føle frykt og fortsetter ufortrødent, ikke at de har noe valg heller...

Din død, utviklernes levebrød?

Nei, de stakkars robotene har det ikke lett. Den varierte banedesignen minner av og til om et slags vertikalt torturkammer, med alle slags feller som er klare til å forvandle robotene til elektronisk avfall. Du kommer til å dø. Igjen og igjen. Med mindre du har investert i den reklamefrie versjonen til noen få pund, vil du se mange annonser for ulike mobilspill med høyst tvilsomme markedsføringsteknikker. Annonsene her fungerer nesten som myntene du pleide å kaste inn i arkademaskinene i gamle dager. Her betaler du bare med oppmerksomheten din i stedet.

For Gearhead Games er det en hårfin balansegang. Men annonsene er vanskelige å unngå, for de færreste vil laste ned et spill som ber om betaling ved inngangen. Da er det bedre å lokke folk inn med gratis adgang og håpe at de kjøper den reklamefrie versjonen senere.

"Når det gjelder annonser, er realiteten at det er praktisk talt umulig å overleve på mobilmarkedet med et betalt spill, med mindre du allerede er et stort navn," forklarer Danielsen. "Derfor har vi valgt gratismodellen med annonser, som vi ser på som "det beste av to verdener". Alle kan spille spillet gratis, og de som likevel ønsker å kjøpe spillet, kan ganske enkelt betale for å fjerne alle annonsene. Vi har bevisst unngått mikrotransaksjoner."

Game Over-skjermen blir av og til til en (reklame-)pauseskjerm, der du må se hva Temu har funnet på før du kan fortsette. For utviklere er reklame i stor grad et nødvendig onde.

Det siste nivået skiller seg imidlertid litt ut. Her kommer du til noe som ligner et helvete med flammende kuler, flengende pigger og andre ubehageligheter som kommer mot deg i en enorm fart. Passende nok er det djevelsk vanskelig. Ja, man får nesten mistanke om at utviklerne bevisst har skrudd opp vanskelighetsgraden for å utsette spilleren for så mange annonser som mulig, nå som reisen nærmer seg slutten. Danielsen benekter imidlertid at dette er tilfelle.

"Det vanskelige siste nivået er ikke designet for å vise reklame eller lokke til et fullt kjøp. Som utvikler har jeg selv spilt Scrap Divers utallige ganger, og derfor er det siste nivået bevisst gjort litt ekstra utfordrende, mest for å gi meg selv og andre erfarne spillere en skikkelig avslutning på reisen. På denne måten spenner spillet over hele spekteret: fra lett til utfordrende. Og ja, jeg er heller ikke så begeistret for innholdet i annonsene. Så vi ser mer mot PC og konsoll i fremtiden, der vi kan tilby en opplevelse helt uten reklame."

I tillegg til iOS og Android, er Scrap Divers også tilgjengelig på Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 og Xbox One, hvis du, i likhet med utviklerne selv, helst vil slippe å forholde deg til annonser. For konsollversjonene ligger prisen på mellom £4,20 og £4,50, men frem til 6. august er Switch -versjonen tilgjengelig for kun £1,52.