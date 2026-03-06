Arkadespillet Resident Evil 2 kommer til Europa, Amerika og Japan i år

HQ

Resident Evil fyller 30 år, og den beste gaven Capcom har gitt oss er Resident Evil Requiem. Feiringen slutter imidlertid ikke med dette utrolige spillet, for i går kveld under Capcom Spotlight ble det annonsert en ny orkesterkonsert med musikk fra Resident Evil, samt et nytt arkadekabinett inspirert av Resident Evil 2.

Som bekreftet av Genki_JPN på X, vil denne arkadeversjonen av vår elskede Resident Evil 2 ikke bare komme til Japan, slik det virket basert på gårsdagens kunngjøring, men vil også komme til Europa og Amerika i år.

Kommer du til å bruke hele lønnen din på mynter for å spille denne arkademaskinen? Vil dette spillet endre den offisielle Resident Evil-tidslinjen?