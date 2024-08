Arkane-grunnlegger og nåværende administrerende direktør i Wolfeye Studios for å vise frem ny tittel de neste dagene "vil gjøre fans av Prey og Dishonored lykkelige"

HQ

I over 18 år var Raphael Colantonio ved roret til Arkane som både administrerende direktør og kreativ leder på spillene deres, frem til 2017 da han bestemte seg for å ta en annen vei og danne et nytt studio to år senere, WolfEye. Hans første tittel, Weird West, ble mottatt noe forsiktig, men nå er han klar til å avduke sitt nåværende prosjekt.

Som publisert i et innlegg på X, vil Raphael Colantonio avsløre spillet i løpet av de neste dagene (og husk, Gamescom er rett rundt hjørnet). Det vil være en førstepersonstittel "som vil gjøre fans av Prey og Dishonored lykkelige". Vi gleder oss til det som kommer snart. Som forhåndsvist for noen måneder siden (takk, VGC), vil det nye spillet være et retro sci-fi-estetisk RPG i første person.

Vi holder utkikk etter eventuelle nyheter om dette interessante prosjektet fra en av forfatterne som har revolusjonert sjangeren i en årrekke.