Arkane-grunnleggeren kan være interessert i å overta studioet fra Xbox

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Raphael Colantonio, Arkane-grunnlegger og tidligere sjef for studioet, kan være på utkikk etter å kjøpe det fra Xbox. I går kom Xbox med kunngjøringen vi alle hadde ventet på, der mange studioer gikk hver til sitt med plattformseieren. Arkane sto ikke på den listen, men det antas at det pågår samtaler om å selge studioet i nær fremtid.

Som GamesRadar har lagt merke til, la Colantonio inn en spøkefull kommentar under et innlegg fra Xbox-sjef Asha Sharma om den kommende «omstarten», der han spurte «hvor mye» Arkane koster. «Angående Arkane… hvor mye? Jeg spør på vegne av en venn», sa han.

Selv om dette er en spøk fra Colantonios side, er det noe som har fanget oppmerksomheten til mange fans. Under svaret hans sier mange at de ville støtte Colantonio hvis han ønsket å kjøpe Arkane, og noen tilbyr til og med å sende ham penger via Venmo. Det er høyst usannsynlig at noen få dollar sendt til Colantonio vil utgjøre en avgjørende forskjell for å overtale ham til å kjøpe Arkane, men hvis responsen har gjort én ting klart, er det at fansen ikke er begeistret for Arkanes fremtid hos Xbox.

Vi har allerede sett nedleggelsen av Arkane Austin – studioet bak Prey og Redfall – under Xbox, og å se Arkane Lyon forsvinne også ville ha føltes som et nytt alvorlig slag. Studioet jobber for tiden med Marvels Blade, men vi har så godt som ikke sett noe til spillet siden den første avsløringen på The Game Awards i 2024.