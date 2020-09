Arkane hyrer inn til to ukjente prosjekter

Du ser på Annonser

Arkane er nå offisielt en del av Microsoft, og dermed blir muligens deres fremtidige prosjekter Xbox- og Windows-eksklusive. Men det er utelukkende spekulasjon inntil videre. Hva vi vet er at Arkane for tiden holder på med å ferdigstille Deathloop, men også at deres andre studioer er i gang med hele to nye prosjekter.

Nye stillingsutlysninger har dukket opp på deres hjemmeside, og det ene prosjektet kommer primært fra Arkane i Frankrike, som stod for Dishonored 2, og Arkane Austin, som lagde Prey.

Om det er oppfølgere eller nye IP'er vites ikke enda.