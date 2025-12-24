Arkane Lyon gir en oppdatering om Marvel's Blade

HQ

La dem jobbe, folkens. Mens dagens spillverden ofte er full av titler som bygger år med hype før den eventuelle utgivelsen, får vi ofte spill som dukker opp i en filmtrailer og deretter faller av jordens overflate en stund. Marvels Blade så ikke ut til å være annerledes, men Arkane Lyons Dinga Bakaba har gitt fansen en oppdatering om superheltespillet.

"Teamet jobber hardt, alle er superstolte og overgår seg selv," skrev Arkane Lyons medskapende direktør på sosiale medier. "Vær tålmodig, det blir et spesielt spill, og vi håper alle at det vil oppfylle de høye standardene vi har satt for oss selv og for dere alle."

Så, ingen nye detaljer avslørt eller noe sånt, men Arkane Lyon koker bort på et spill som kan imponere oss etter lyden av dets standarder. Etter at det siste vampyrtema-spillet som kom fra et Arkane-studio, fikk det lagt ned, er det sikkert en viss angst blandet med spenning for Marvel's Blade, men vi er fortsatt en god vei unna å få en betydelig titt på det etter lyden av ting. Kanskje neste sommer, eh?