Arkane Lyons tidsbøyende roguelike Deathloop er gratis på Epic Games Store

Deathlooproguelike fra 2021 fra Arkane Lyon, har blitt gjort gratis på Epic Games Store i denne ukens overraskelsesfall av gratis spill, sammen med Sinkhole Studios 2D-eventyr Ogu and the Secret Forest.

I Deathloop følger du to snikmordere som sitter fast på en merkelig øy der alle lever på samme dag om og om igjen, og du prøver å bryte deg ut av løkken ved å drepe åtte personer i løpet av en enkelt dag for å unnslippe.

Hvordan du gjør det, er stort sett opp til deg, med snikende og mer brå alternativer som gjør seg klare etter hvert som du spiller mer av spillet. Hvis det høres ut som en god tid for deg, er den tilgjengelig for den gode prisen på gratis på Epic Games Store frem til 12. juni, på hvilket tidspunkt Two Point Hospital vil være tilgjengelig for å ta tak i.