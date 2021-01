Arkane Studios Austin jobber på et fantasy-spill

Du ser på Annonser

Vi vet godt hva Arkane Studios Lyon jobber på, de er nemlig i ferd med å legge siste hånd på Deathloop, som skal slippes i mai. Men hva med Arkane Studios Austin? Vi vet at Harvey Smith er i gang med et ambisiøst prosjekt der, og mange har gjettet på at det er en oppfølger til Prey.

Men Prey er et science fiction-spill, og det er tilsynelatende ikke den sjangeren studioet jobber med for øyeblikket. Lisa Charriere, som er Senior VFX Artist hos Arkane Studios Austin, oppdaterte nylig sin LinkedIn-profil, hvor det nå fremgår at prosjektet de holder på med er et fantasy-spill.

Mer spesifikt står det "Unannounced project in Unreal 4 (fantasy)", så noe tyder på at det verken er et nytt Dishonored, eller Prey, så kanskje det er snakk om en helt ny IP?