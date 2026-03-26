Arkeologer kan ha funnet skjelettet av d'Artagnan fra De tre musketerer

Mer enn 350 år etter at han fikk en muskettkule i kroppen, kan soldaten som inspirerte De tre musketerer, endelig ha blitt funnet, stille begravd under et kirkegulv i den nederlandske byen Maastricht.

Arbeiderne som reparerte Peter og Paul-kirken, fikk mer enn de hadde regnet med da en nedsunket del av gulvet avslørte et skjelett som kunne tilhøre ingen ringere enn Charles de Batz-Castelmore, den virkelige gasconske adelsmannen bak Alexandre Dumas' elskede helt d'Artagnan.

Sporene er vanskelige å ignorere. Knoklene ble funnet begravd under alteret i vigslet jord, et passende sted for en mann av hans stand. I nærheten lå en fransk mynt fra 1600-tallet, og (mest oppsiktsvekkende) kulen som drepte ham, ble funnet hvilende i brysthøyde, akkurat der den ifølge historiske beretninger skulle ha ligget.

Den pensjonerte arkeologen Wim Dijkman, som har brukt hele 28 år på å lete etter d'Artagnans grav, ble tilkalt til åstedet nesten umiddelbart. En DNA-prøve blir nå analysert i München og vil bli sammenlignet med materiale fra musketerens kjente etterkommere.

Dijkman skal ha ros for at han holder hodet kaldt. "Jeg er alltid veldig forsiktig", sier han (via The Guardian). "Jeg er en vitenskapsmann."