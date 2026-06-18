Arkeologer mener de har funnet en eldre versjon av Stonehenge tre miles fra det eksisterende funnstedet

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Når det gjelder Storbritannia, er det få landemerker som er like gamle og velkjente som Stonehenge. Den berømte samlingen av steiner, arrangert i en sirkelformasjon, som antas å være knyttet til solstice i sommer og vinter, er et svært populært turistmål, hovedsakelig på grunn av sine historiske bånd.

Stonehenge er datert til å være rundt 4 500 år gammelt, og det er grunnen til at det fortsatt forundrer arkeologer, da det fortsatt er hyppige diskusjoner om hvordan stedet ble bygget og hvordan en så primitiv sivilisasjon klarte å være så teknisk avansert i sin visjon for det. Dette kommer i tillegg til at Stonehenges egentlige formål faktisk ikke er bekreftet, og de ledende teoriene går ut på at det først og fremst ble laget som et samlingssted.

Interessant nok ser det ikke engang ut til at Stonehenge er det eldste stedet av sitt slag i området, ettersom arkeologer har avdekket det som ser ut til å være en eldre og mye enklere versjon av steinformasjonen rundt tre miles unna Stonehenge.

Ifølge BBC News antas dette nyoppdagede stedet å være rundt 500 år eldre enn Stonehenge, men det viser elementer som tyder på at det hadde samme formål knyttet til sommer- og vintersolhverv. Det er lite igjen av dette nye funnstedet, men to hull som er funnet i bakken – og som antas å ha vært brukt til å plassere trepæler – stemmer faktisk overens med solstice-oppsettet ved Stonehenge. Det er til og med funnet keramikk, flintredskaper og dyrebein på stedet, noe som tyder på at det også var et møtested for folk i oldtiden.